鹿児島と屋久島を結ぶ「フェリー屋久島2」は発電機の故障で先月から欠航が続いていましたが、8日あさ、運航を再開し、11日ぶりに屋久島の宮之浦港に入港しました。

（記者）「屋久島の宮之浦港にフェリー屋久島2が到着しました」

8日午後0時半ごろ、宮之浦港に入港した「フェリー屋久島2」。

先月28日、鹿児島港を出港した後、航行中にエンジンと電気が止まり、鹿児島湾で一時漂流しました。海水が燃料タンクに流れ込み、発電機が故障したことが原因とみられています。

故障した後は欠航が続き、旅客や車両の輸送をストップしていましたが、7日、修理や検査を終えて8日、運航を再開し、11日ぶりに宮之浦港に入港しました。

「船は本当に島にとって大事」スーパーには入荷した生鮮食料品が並ぶ

屋久島のスーパーには入荷した生鮮食料品が並びました。

（買い物客）「牛乳とかパンとか全部無かった、どうやって過ごそうという感じ。来てほっとした気持ち」

（買い物客）「船は本当に島にとって大事」

（折田汽船 折田新吾常務）「屋久島島民、ゴールデンウィークの予約を入れていた客、関係者の皆さまには大変ご迷惑をかけて申し訳ない」

屋久島2はおととし10月、エンジン関連の部品に不具合が見つかり、運航再開までにおよそ半年かかりました。

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