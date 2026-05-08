吉田鋼太郎『役を突きつめて最後はどこに行き着くのか。リア王が見た〈何か〉を観客と目撃したい』

俳優 吉田鋼太郎さん よしだ こうたろう／1959年、東京都出身。97年に劇団AUNを旗揚げ。演出も手がける。蜷川幸雄演出のシェイクスピア作品に多数出演。2016年「彩の国シェイクスピア・シリーズ」2 代目芸術監督に就任。24年の「ハムレット」に続き昨年5月には「彩の国シェイクスピア・シリーズ2nd」の第2作として「マクベス」の演出・上演台本・出演を務めた。その他の出演作に、ドラマ「おっさんずラブ」シリーズ、「おいハンサム!!」シリーズ、連続テレビ小説「あんぱん」、「ヤンドク！」、映画「ショウタイムセブン」「事故物件ゾク 恐い間取り」などがある。

吉田 鋼太郎（ヨシダ コウタロウ） | ホリプロオフィシャルサイト

とことん役を突きつめて、最後はどこに行き着くのか。

リア王が見た〈何か〉を観客と目撃したいですね

※2026年5月31日までの限定公開記事です。

ドラマに、映画にひっぱりだこ。人気俳優・吉田鋼太郎さんの原点であり、情熱を注いできたライフワークがシェイクスピア演劇。



「最初にシェイクスピアの舞台を見たのは、16歳の夏休み。たまたまチケットが手に入ったのがきっかけです。予習のため本を読みましたが、さっぱり頭に入ってこない（笑）。これを見るのか……、とちょっと暗い気持ちで劇場に行ったのを覚えています」



ところが。読むと見るとでは大違い！ 「むずかしい印象が一変した」と言葉に力をこめます。



「生の舞台を見たのも、このときが初めて。あまりのおもしろさに衝撃を受けました。戯曲は読むものではなく、見るものなんだと。言葉の豊饒（ほうじょう）さ、テーマの普遍性、物語の奇想天外さ。〈芝居〉で見たとき、いかに飽きさせないように書かれているかを思い知りました」

この日の感動から役者の道へ。現在は「彩の国シェイクスピア・シリーズ2nd」の芸術監督を務め、今年は「リア王」を上演します。



「すじだけでいえば、老いた父親が娘たちに疎まれ、居場所をなくす物語。現代でも身近に起こりうることですが、大きく違うのは〈王〉の物語である点だと思っています。権力の頂点にあった〈王〉が、裸同然で追い出されるショッキングさ。リア王のちょっとした判断ミスを発端に、周囲の人間の欲や野心がふくらみ、国がおかしくなっていく。そのダイナミズムを描ければ、最高の舞台になると確信しています」

吉田さんが演じるのは、タイトルロールのリア王。第一幕、老齢のリア王は、誠実な末娘と忠臣を激情にまかせ追放します。



「老人が急に怒りだす姿は、現代でも恐怖ですよね。まして〈王〉であれば、だれもとりなせない。〈竜の怒り〉にたとえられる爆発的な怒りを表現し、後半の静かな狂気につなげたいと思っています」



今回の役作りで対峙（たいじ）したのは、リア王の奥に潜む〈老い〉。



「私も老化のストレスを実感する年齢。実生活ではマイナスですが、リア王を演じるにはプラスという皮肉な状況です（笑）。役を突きつめていくなかで、何が立ち上がってくるのか。リア王は最後に何を見るのか。自分を追い込み、観客といっしょに見届けたいですね」

吉田鋼太郎さんイチオシ！

「泉屋東京店」のクッキー

子どものころから好き！ 長女と仲よく食べています 「いつもはお茶と食べていますが、意外とウィスキーのロックにも合います」と話すお気に入りが、「泉屋東京店」のクッキー。発売から1世紀近く愛されてきたロングセラーです。吉田さんにとって「実家によくあって、子どものころから親しんでいた味」だとか。今はまな娘といっしょに食べるのも楽しみ。「娘も好きで。食べやすく割ってあげると喜んでいます」。

これに注目！

彩の国 シェイクスピア・シリーズ2nd Vol.3「リア王」

作／W.シェイクスピア

翻訳／小田島雄志 演出／長塚圭史

出演／吉田鋼太郎、石原さとみ、矢崎 広、松岡依都美、吉田美月喜、山内圭哉、山西 惇、藤原竜也ほか

5月5日（火・祝）〜24日（日）

彩の国さいたま芸術劇場大ホール

（7日、11日、18日は休演）

宮城・愛知・大阪・福岡・岡山公演あり

長女ゴネリル（石原さとみ）､次女リーガン（松岡依都美）に領地を与え、退位した古代ブリテン王リア（吉田鋼太郎）。権力を失い、2人に裏切られたリアは老いの身で荒野をさまようことに。父を思う末娘コーディリア（吉田美月喜）、忠臣ケント伯（山内圭哉）、家臣グロスター伯（山西惇）らはリアを救おうとするが……。シェイクスピア四大悲劇の一作。

吉田鋼太郎さんからの直筆メッセージ

吉田鋼太郎さんからの直筆メッセージ

（『オレンジページ』2026年5月2日号より）

●2026年3月現在の情報です。