ブラザー工業<6448.T>がこの日の取引終了後に２７年３月期の連結業績予想を発表しており、売上高９１００億円（前期比１．９％増）、営業利益８５０億円（同９．２％増）、純利益７２０億円（同６．５％増）を見込む。年間配当予想は前期と同じ１００円としている。



中東情勢によるリスクや部材価格の高騰、米国関税政策の変化による影響などを織り込む一方、マシナリー事業で産業機器の更なる成長を見込むほか、ＭＵＴＯＨホールディングス<7999.T>が加わることによるＩＰ（インダストリアル・プリンティング）事業の拡大を見込む。引き続き経費削減や販促費のコントロールなどにも取り組むことで増収増益とする。想定為替レートは１ドル＝１５０円（２６年３月期１５０円９７銭）、１ユーロ＝１８０円（同１７４円５４銭）としている。



なお、２６年３月期決算は売上高８９３４億６４００万円（前の期比５．３％増）、営業利益７７８億６８００万円（同１５．０％増）、純利益６７６億２４００万円（同２３．５％増）だった。Ｐ＆Ｓ（プリンティング＆ソリューションズ）事業で価格対応効果を含め本体・消耗品の販売が堅調に推移したほか、マシナリー事業で産業機器の販売が好調だったことが寄与した。



同時に、上限を１０００万株（自己株式を除く発行済み株数の４．０２％）、または２００億円とする自社株買いを実施すると発表した。取得期間は５月１１日から来年４月３０日まで。また、６月１日付けで自社株７３０万７４００株（消却前発行済み株数の２．８４％）を消却するとした。



出所：MINKABU PRESS