オランダがW杯初戦・日本戦前ラストマッチでウズベキスタンと対戦へ
オランダサッカー協会(KNVB)は7日、オランダ代表が6月8日に北中米W杯前最後の試合としてウズベキスタン代表との国際親善試合を行うことを発表した。
オランダは6月3日にホームでアルジェリア代表と対戦した後、5日からニューヨークで事前キャンプを実施する。その締めくくりとして今大会がW杯初出場になるウズベキスタンと対戦することになった。
3月シリーズではノルウェー代表(⚪︎2-1)とエクアドル代表(△1-1)と対戦しており、KNVBは「4つの異なる大陸の国と準備期間で対戦することになる」と万全の準備を強調。なおウズベキスタン戦はニューヨークのアイカーン・スタジアムで行われるが、収容人数や周辺で開催されるイベントなどの関係から無観客で開催するとしている。
オランダはウズベキスタン戦を終えるとベースキャンプ地のカンザスシティに移動し、14日に日本代表との大会初戦を行う予定だ。
オランダは6月3日にホームでアルジェリア代表と対戦した後、5日からニューヨークで事前キャンプを実施する。その締めくくりとして今大会がW杯初出場になるウズベキスタンと対戦することになった。
3月シリーズではノルウェー代表(⚪︎2-1)とエクアドル代表(△1-1)と対戦しており、KNVBは「4つの異なる大陸の国と準備期間で対戦することになる」と万全の準備を強調。なおウズベキスタン戦はニューヨークのアイカーン・スタジアムで行われるが、収容人数や周辺で開催されるイベントなどの関係から無観客で開催するとしている。
オランダはウズベキスタン戦を終えるとベースキャンプ地のカンザスシティに移動し、14日に日本代表との大会初戦を行う予定だ。