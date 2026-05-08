高松市消防局は、きのう（7日）頭を打撲した高松市内の男性に対して、救急隊への出動指令を怠った事案があったと、きょう（8日）発表しました。

高松市消防局によりますと、きのう（7日）午後4時ごろ、高松市消防局情報指令課に、「高松市内の60代男性の頭部に打撲（意識あり）」という内容の119番通報がありましたが、聞き取りにより救急出動は行わず、救急電話相談窓口（＃7119）を案内していったん対応を終了しました。

その後、2回目の119番通報を受信→手動指令の操作を行わず

ところが、その後、午後4時17分に同じ男性についての2回目の119番通報を受信しました。この際、119番の受け付けなどが重なり、指令員が出動指令の操作を行いませんでした。

さらに、午後6時48分に通報者から再度119番通報があり、救急出動指令をしていないことが判明したものの、男性の症状が落ち着いていて救急車は不要との回答を得たため結局、救急搬送はしなかったということです。

消防局は電話で謝罪

消防局ではその後、電話で家族に謝罪し、症状の再確認などを行いました。男性の症状は安定しているということです。

今後は、119番通報受信時から出動指令までの一連の作業を確実にできるよう、手順などを再確認するなどし、再発防止に取り組むとしています。