ショクブン <9969> [東証Ｓ] が5月8日大引け後(16:30)に業績修正を発表。26年3月期の最終損益(非連結)を従来予想の8700万円の黒字→3200万円の赤字に下方修正し、一転して赤字見通しとなった。



※今期から非連結決算に移行。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

売上高の減少につきましては、昨年４月に実施した値上げにより顧客単価は増加したものの、アクティブユーザー数の増加見込みが当初予想を下回る見込みとなりました。利益面においては、原価管理の徹底及び経費管理の費用対効果を意識した支出に努めましたが、売上高の減少影響は大きく、また、キャッシュレス化による機器設備の除却等の一過性費用も重なり、営業利益、経常利益及び当期純利益は当初予想を下回る見込みとなりました。なお、今回の業績予想修正に伴う配当予想の変更はありません。