[PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1530銘柄・下落1343銘柄（東証終値比）
5月8日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2958銘柄。東証終値比で上昇は1530銘柄、下落は1343銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが112銘柄、値下がりは104銘柄だった。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は120円高と買われている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の8日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6840> ＡＫＩＢＡ 789 +132（ +20.1%）
2位 <2693> ＹＫＴ 300 +50（ +20.0%）
3位 <278A> テラドローン 15790 +2390（ +17.8%）
4位 <7089> フォースタ 1565 +206（ +15.2%）
5位 <6574> コンヴァノ 120 +14（ +13.2%）
6位 <4674> クレスコ 1559 +159（ +11.4%）
7位 <3097> 物語コーポ 4530 +325（ +7.7%）
8位 <206A> ＰＲＩＳＭバ 190 +13（ +7.3%）
9位 <2060> フィードワン 1170 +78（ +7.1%）
10位 <2780> コメ兵ＨＤ 5690 +360（ +6.8%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3286> トラストＨＤ 880 -185（ -17.4%）
2位 <2979> ソシラ物流 102870 -20430（ -16.6%）
3位 <6769> ザイン 1110 -203（ -15.5%）
4位 <4483> ＪＭＤＣ 2870 -495（ -14.7%）
5位 <9997> ベルーナ 793 -98（ -11.0%）
6位 <2112> 塩水糖 442 -54（ -10.9%）
7位 <4563> アンジェス 48 -5（ -9.4%）
8位 <6327> 北川精機 3300 -310（ -8.6%）
9位 <6643> 戸上電 6150 -570（ -8.5%）
10位 <1515> 日鉄鉱 2330 -185（ -7.4%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <2432> ディーエヌエ 2750 +74.5（ +2.8%）
2位 <9766> コナミＧ 19650 +520（ +2.7%）
3位 <6758> ソニーＧ 3195 +81.0（ +2.6%）
4位 <2282> 日ハム 6720 +152（ +2.3%）
5位 <4689> ラインヤフー 447 +7.0（ +1.6%）
6位 <2914> ＪＴ 5839.9 +70.9（ +1.2%）
7位 <6724> エプソン 2465.3 +23.3（ +1.0%）
8位 <4543> テルモ 1990.8 +18.3（ +0.9%）
9位 <9005> 東急 1654.9 +14.9（ +0.9%）
10位 <9009> 京成 1128 +9.0（ +0.8%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7974> 任天堂 7230 -437（ -5.7%）
2位 <7731> ニコン 1778 -102.5（ -5.5%）
3位 <6976> 太陽誘電 6330 -333（ -5.0%）
4位 <6273> ＳＭＣ 81905 -955（ -1.2%）
5位 <7272> ヤマハ発 1104 -12.0（ -1.1%）
6位 <9434> ＳＢ 218.3 -2.1（ -1.0%）
7位 <7261> マツダ 981.6 -9.3（ -0.9%）
8位 <9735> セコム 5594.3 -52.7（ -0.9%）
9位 <9107> 川崎汽 2480 -23.0（ -0.9%）
10位 <5332> ＴＯＴＯ 7020.8 -62.2（ -0.9%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の8日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6840> ＡＫＩＢＡ 789 +132（ +20.1%）
2位 <2693> ＹＫＴ 300 +50（ +20.0%）
3位 <278A> テラドローン 15790 +2390（ +17.8%）
4位 <7089> フォースタ 1565 +206（ +15.2%）
5位 <6574> コンヴァノ 120 +14（ +13.2%）
6位 <4674> クレスコ 1559 +159（ +11.4%）
7位 <3097> 物語コーポ 4530 +325（ +7.7%）
8位 <206A> ＰＲＩＳＭバ 190 +13（ +7.3%）
9位 <2060> フィードワン 1170 +78（ +7.1%）
10位 <2780> コメ兵ＨＤ 5690 +360（ +6.8%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3286> トラストＨＤ 880 -185（ -17.4%）
2位 <2979> ソシラ物流 102870 -20430（ -16.6%）
3位 <6769> ザイン 1110 -203（ -15.5%）
4位 <4483> ＪＭＤＣ 2870 -495（ -14.7%）
5位 <9997> ベルーナ 793 -98（ -11.0%）
6位 <2112> 塩水糖 442 -54（ -10.9%）
7位 <4563> アンジェス 48 -5（ -9.4%）
8位 <6327> 北川精機 3300 -310（ -8.6%）
9位 <6643> 戸上電 6150 -570（ -8.5%）
10位 <1515> 日鉄鉱 2330 -185（ -7.4%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <2432> ディーエヌエ 2750 +74.5（ +2.8%）
2位 <9766> コナミＧ 19650 +520（ +2.7%）
3位 <6758> ソニーＧ 3195 +81.0（ +2.6%）
4位 <2282> 日ハム 6720 +152（ +2.3%）
5位 <4689> ラインヤフー 447 +7.0（ +1.6%）
6位 <2914> ＪＴ 5839.9 +70.9（ +1.2%）
7位 <6724> エプソン 2465.3 +23.3（ +1.0%）
8位 <4543> テルモ 1990.8 +18.3（ +0.9%）
9位 <9005> 東急 1654.9 +14.9（ +0.9%）
10位 <9009> 京成 1128 +9.0（ +0.8%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7974> 任天堂 7230 -437（ -5.7%）
2位 <7731> ニコン 1778 -102.5（ -5.5%）
3位 <6976> 太陽誘電 6330 -333（ -5.0%）
4位 <6273> ＳＭＣ 81905 -955（ -1.2%）
5位 <7272> ヤマハ発 1104 -12.0（ -1.1%）
6位 <9434> ＳＢ 218.3 -2.1（ -1.0%）
7位 <7261> マツダ 981.6 -9.3（ -0.9%）
8位 <9735> セコム 5594.3 -52.7（ -0.9%）
9位 <9107> 川崎汽 2480 -23.0（ -0.9%）
10位 <5332> ＴＯＴＯ 7020.8 -62.2（ -0.9%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
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