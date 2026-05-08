　5月8日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2958銘柄。東証終値比で上昇は1530銘柄、下落は1343銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが112銘柄、値下がりは104銘柄だった。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は120円高と買われている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の8日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。

△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6840>　ＡＫＩＢＡ　　　　　789　　+132（ +20.1%）
2位 <2693>　ＹＫＴ　　　　　　　300　　 +50（ +20.0%）
3位 <278A>　テラドローン　　　15790　 +2390（ +17.8%）
4位 <7089>　フォースタ　　　　 1565　　+206（ +15.2%）
5位 <6574>　コンヴァノ　　　　　120　　 +14（ +13.2%）
6位 <4674>　クレスコ　　　　　 1559　　+159（ +11.4%）
7位 <3097>　物語コーポ　　　　 4530　　+325（　+7.7%）
8位 <206A>　ＰＲＩＳＭバ　　　　190　　 +13（　+7.3%）
9位 <2060>　フィードワン　　　 1170　　 +78（　+7.1%）
10位 <2780>　コメ兵ＨＤ　　　　 5690　　+360（　+6.8%）

▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <3286>　トラストＨＤ　　　　880　　-185（ -17.4%）
2位 <2979>　ソシラ物流　　　 102870　-20430（ -16.6%）
3位 <6769>　ザイン　　　　　　 1110　　-203（ -15.5%）
4位 <4483>　ＪＭＤＣ　　　　　 2870　　-495（ -14.7%）
5位 <9997>　ベルーナ　　　　　　793　　 -98（ -11.0%）
6位 <2112>　塩水糖　　　　　　　442　　 -54（ -10.9%）
7位 <4563>　アンジェス　　　　　 48　　　-5（　-9.4%）
8位 <6327>　北川精機　　　　　 3300　　-310（　-8.6%）
9位 <6643>　戸上電　　　　　　 6150　　-570（　-8.5%）
10位 <1515>　日鉄鉱　　　　　　 2330　　-185（　-7.4%）

△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <2432>　ディーエヌエ　　　 2750　 +74.5（　+2.8%）
2位 <9766>　コナミＧ　　　　　19650　　+520（　+2.7%）
3位 <6758>　ソニーＧ　　　　　 3195　 +81.0（　+2.6%）
4位 <2282>　日ハム　　　　　　 6720　　+152（　+2.3%）
5位 <4689>　ラインヤフー　　　　447　　+7.0（　+1.6%）
6位 <2914>　ＪＴ　　　　　　 5839.9　 +70.9（　+1.2%）
7位 <6724>　エプソン　　　　 2465.3　 +23.3（　+1.0%）
8位 <4543>　テルモ　　　　　 1990.8　 +18.3（　+0.9%）
9位 <9005>　東急　　　　　　 1654.9　 +14.9（　+0.9%）
10位 <9009>　京成　　　　　　　 1128　　+9.0（　+0.8%）

▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <7974>　任天堂　　　　　　 7230　　-437（　-5.7%）
2位 <7731>　ニコン　　　　　　 1778　-102.5（　-5.5%）
3位 <6976>　太陽誘電　　　　　 6330　　-333（　-5.0%）
4位 <6273>　ＳＭＣ　　　　　　81905　　-955（　-1.2%）
5位 <7272>　ヤマハ発　　　　　 1104　 -12.0（　-1.1%）
6位 <9434>　ＳＢ　　　　　　　218.3　　-2.1（　-1.0%）
7位 <7261>　マツダ　　　　　　981.6　　-9.3（　-0.9%）
8位 <9735>　セコム　　　　　 5594.3　 -52.7（　-0.9%）
9位 <9107>　川崎汽　　　　　　 2480　 -23.0（　-0.9%）
10位 <5332>　ＴＯＴＯ　　　　 7020.8　 -62.2（　-0.9%）

※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース