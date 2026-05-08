ナ・リーグ中地区同士の対決、レッズとカブスとの一戦で起こった信じられない珍プレーが話題を呼んでいる。レッズのタイラー・スティーブンソン捕手のミスで走者が生還。得点を許す一幕があった。実況席からも嘆きの声が挙がっている。

■フォースアウトと勘違いか

問題のプレーは4回裏、カブスの攻撃での出来事。無死満塁でダンズビー・スワンソン内野手が放ったのは高いバウンドの三ゴロ。レッズの三塁手キブライアン・ヘイズ内野手がワンバウンドで処理すると、そのまま三塁ベースを踏みながら本塁へと送球した。ところが、捕手のスティーブンソンは三塁走者にタッチせず。捕球だけでその場を離れてしまい、得点を許してしまった。

無死満塁だったこの場合、ゴロを捌いたヘイズが三塁ベースを踏んだ時点で二塁から向かってくる走者がフォースアウト。一塁と三塁の走者が残っているため、ヘイズの送球を受けたスティーブンソンはタッチをしなければ次のアウトは成立しない。見落とした可能性が高いが、メジャー7年目チーム最古参の捕手にしてはあまりにも初歩的なミスだったと言える。

スティーブンソンのミスに驚いた現地実況席は「ノー！ノー！ノー！なんて初歩的なミスだ！」と絶叫。ファンからは「リトルリーグかよ」「俺は12歳のとき、毎回投球の前に起こりうるシナリオを頭の中で考えていたよ。何百万も稼ぐ大人がそれができないなんて」と辛辣な声が寄せられた。試合はスティーブンソンのミスで追加点を許したレッズが、3－8で敗戦。同地区対決で星を落とし、7連敗を喫している。

