トランプ大統領「挑発してきたから吹き飛ばした」　アメリカ軍がイランの軍事施設を“報復”攻撃

アメリカ中央軍は7日、アメリカ軍の駆逐艦が攻撃を受けた対抗措置として、イラン国内の軍事施設を攻撃したと明らかにしました。

アメリカ中央軍は7日、ミサイル駆逐艦3隻がホルムズ海峡を通過してオマーン湾へ向かう際イランから攻撃を受け、対抗措置としてイラン国内の軍事施設を攻撃したと発表しました。

複数のアメリカメディアは、アメリカ軍がイラン南部のバンダル・アッバースとホルムズ海峡のゲシュム島にある港周辺を攻撃したと報じています。

また、CBSテレビはアメリカ軍がイランの攻撃艇やドローン、ミサイルによる激しい攻撃を受け、これまでよりも激しい攻撃だったと伝えています。

アメリカ・トランプ大統領：

（Q. 停戦は維持されているか？）維持されている。（イランは）我々を挑発してきた。だから吹き飛ばした。

トランプ大統領は「アメリカ軍の被害はない」「イランが合意しなければ大きな代償を払うことになる」と述べました。

一方、イラン側は7日、アメリカ軍が停戦合意に違反したとしてホルムズ海峡周辺にいたアメリカ軍の艦艇3隻に報復攻撃を行ったと発表しています。