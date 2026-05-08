ブラジル１部サントスのＦＷネイマール（３４）は、北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）に出場するブラジル代表メンバーに滑り込むのか。同国内で意見が割れている。

近年はケガがちで実力を発揮し切れていないネイマール。３月の国際Ａマッチ期間の代表復帰はかなわず、カルロ・アンチェロッティ監督は「なぜリストに載っていないのか。それは１００％ではないからだ。１００％であれば次のＷ杯に出場できるだろう」と落選理由を説明していた。

１８日にＷ杯メンバー発表が迫る中、ブラジルメディア「ｍｉｘｖａｌｅ」は「アナリストやファンの間では、意見が真っ二つに割れている。ブラジル代表史上最多得点記録（７９ゴール）を持つ得点力は、接戦を制する上で欠かせない要素だと考えられている。その一方で、ピッチ外での問題やコンディション面の不安定性が、コーチ陣の懸念材料となっている」と伝えた。

現地メディアによると、ブラジル国内での世論調査でも、ほぼ５分５分となっているというが、ネイマールは３日の練習中に元ブラジル代表ＦＷロビーニョの息子ジュニオール（１８）と口論となり、グラウンドに押し倒して平手打ちを食らわせた。それがマイナスに働くとの見方もある。果たして名将はネイマールをＷ杯へ連れていくのか。いずれにしても波紋は広がりそうだ。