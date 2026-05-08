７日（日本時間８日）、右腹斜筋を痛めていたドジャース、ムーキー・ベッツ内野手（３３）が傘下３Ａオクラホマシティで８日（同９日）から実戦復帰することが発表された。最短で１１日（同１２日）にもメジャーに復帰するという。

これを受けて韓国メディア「ＳＰＯＴＶニュース」は「キム・ヘソンのメジャー残留を脅かすニュース…ムーキー・ベッツがカムバック、３Ａ出撃→ドジャースメディアが挙げたマイナー落ち候補は？」との記事を配信した。

左肘を手術したキケ・ヘルナンデスも先日、３Ａで実戦復帰。それでも直近の米メディアの論調は「キム・ヘソンのメジャー残留」で一致している。専門メディア「ドジャースネーション」は「６日の試合終了時点で打率１割８分５厘のエスピナルはほぼ確実にＤＦＡ（＝事実上の戦力外）にされるだろう」との見解を示した。

また同メディアはキム・ヘソンとアレックス・フリーランドとの比較でも「キム・ヘソンはベッツの負傷を受けてメジャーに昇格したが、その後も好調なプレーを続けており、メジャーに定着する可能性もある」と背番号６を高く評価した。

米メディア「ドジャースウェイ」も「ドジャースが春季キャンプでキムではなくフリーランドをロースター入りさせたのは不可解な判断であり、おそらく単に好みの問題だろう」と同意見だった。

「ＳＰＯＴＶニュース」は「状況は変わった。キム・ヘソンはメジャーリーグ適応に成功し、存在感を高めている」と残留を確信していた。オフに右足首を手術したトミー・エドマン復帰まではキム・ヘソンの席は安泰のようだ。