4人組ガールズグループQWER（キューダブリューイーアール）が「5月第1週のフェイバリット（Favorite）チャート」週間1位のアーティストに選出された。

中央日報がBugs！（バグス）とともに作ったK−POP投票サービス「Bugs！フェイバリット」で実施した5月第1週の投票結果、QWERが週間1位を占めた。

今回の5月第1週のフェイバリット週間チャートは、前週のBugs音源チャートTOP 100にランクインしたアーティストを対象に選定され、集計方式はBugsのストリーミングデータ20％とファンの投票数80％を合算して決定される。該当の投票でQWERはファン投票1万7527票とストリーミング0．4％を記録して合計29．5％の支持を得て首位に立った。

続いてPLAVE（プレイブ）はファン投票1万940票とストリーミング0．2％で合計18．4％の支持月間チャートに進出し、3位はファン投票1万332票とストリーミング0．1％で合計17．3％の支持を受けたForestella（フォレステラ）がランクインした。

特にQWERは今回の4枚目のミニアルバムで自己初動（発売後1週間の販売量）記録を更新する快挙を成し遂げた。先月27日発売された『CEREMONY』は発売1週間で計11万7303枚の販売高を記録した。これは前作である3枚目のミニアルバム『In a million noises， I’ll be your harmony』の初動（7万 9294枚）を大きく上回る記録で、活動ごとにキャリアハイを達成するメンバーの成長の勢いを表している。

週間チャート1位を達成したQWERは、単独デジタル記事の発行とともに「月間チャート」候補への自動進出権を特典として受け取る。月間チャートで最終1位に上がれば、首都圏と地方を含むエレベーター広告「タウンボード」に2週間にわたりアーティストのプロモーション映像が送出される大型特典が与えられる。

一方、フェイバリット週間チャートは、毎週火曜日午前10時に新しい投票が始まる。投票は翌月曜日午前10時まで7日間にわたって行われる。