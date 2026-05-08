速乾×ダメージケアを両立！大風量で一気に乾かしながら、サラツヤ髪へ導く次世代ドライヤー。【ダイソン】ストレートドライヤーがAmazon限定で販売中！サロン級の仕上がりを自宅で♪
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髪をいたわりながら速乾！ダメージを抑えたやさしいケアが魅力。【ダイソン】がAmazonから登場！サロン級の仕上がりを自宅で♪
朝の支度が時短に。熱ダメージから解放。風の力で自然なストレートへ導く、ストレートドライヤー。濡れた髪から使えるウェットモードと乾いた髪から使えるドライモードがあり、それぞれのモードに最適な温度設定が可能。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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高温プレートではなく、 風の力でストレートにするので、過度な熱ダメージを防ぐ。
風で乾かしながらスタイリングすることで、ボリュームと動きを保ちつつ、自然な仕上がりを実現。
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夜のうちに本製品で髪を乾かしながら整えておくことで、翌朝の支度が時短に。
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