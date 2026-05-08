不二家は、サーティワン アイスクリームの人気フレーバーをイメージしたコラボチョコレートを、ひんやり感アップで今年も販売する。「サーティワンチョコレート（チョコレートミント風味）」は5月12日から、「サーティワンチョコレート（ポッピングシャワー風味）袋」は5月26日から発売する。



「サーティワンチョコレート（ポッピングシャワー風味）袋」

不二家から、サーティワン アイスクリームの人気フレーバー「チョコレートミント」と「ポッピングシャワー」をイメージしたチョコレートが期間限定で登場する。冷やして食べることでひんやり感が際立ち、暑い時期でも食べやすい一口サイズのチョコレートになっている。





「サーティワンチョコレート（チョコレートミント風味）」は、サーティワン アイスクリームの人気フレーバー「チョコレートミント」をイメージし、爽やかなミント味のクリームにブラッククランチを混ぜ込み、まろやかなチョコレートで包んだ一口サイズのミントチョコレート。過去発売品と比較しひんやり感がアップした。冷やして食べるとよりミントの清涼感を楽しめる。





「サーティワンチョコレート（ポッピングシャワー風味）袋」は、ピンクとグリーンのつぶつぶラムネとはじけるパチパチキャンディが入った白いチョコレートに、さわやかなミント風味の生地を合わせてマーブル状に仕立てたチョコレート。見た目も味も、サーティワン アイスクリームの人気ナンバーワンフレーバー「ポッピングシャワー」をイメージしたこだわりの品質になっている。過去発売品と比較しひんやり感をアップした。冷やしてもおいしく暑くなる季節にぴったりだという。

［小売価格］オープン価格

［発売日］

サーティワンチョコレート（チョコレートミント風味）：5月12日（火）

サーティワンチョコレート（ポッピングシャワー風味）袋：5月26日（火）

サーティワンチョコレート（ポッピングシャワー風味）MP：5月26日（火）

不二家＝https://www.fujiya-peko.co.jp

B−R サーティワン アイスクリーム＝https://www.br31.jp