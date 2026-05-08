TPCマーケティングリサーチは、妊婦・授乳期の栄養ニーズに関する意識・実態について調査を実施、その結果を発表した。

今回、現在妊娠中もしくは授乳中の20〜40代女性832人を対象に、栄養に関するアンケート調査を実施した。同調査は2019年、2024年に続き、3回目の調査となる。

今回の調査では、妊娠を契機とした栄養行動に加え、2019年以降の中長期的なトレンドの変化が明らかとなった。まず、妊活期においては「食生活の改善」「サプリメントの摂取」「性生活の工夫」が主要な取り組みであり、特にサプリメントの利用は20〜30代で伸長している。摂取成分では「葉酸」が引き続き中心である一方、「鉄」「ビタミン類」「乳酸菌」など複数成分の摂取が拡大している点が特徴的である。また、妊娠後は子どもの栄養を強く意識する傾向があるものの、近年は母親自身の健康への関心も高まっており、サプリメントは妊娠中・授乳期を通じて幅広く活用されている。





2019年以降の中長期的なトレンドでは、栄養摂取の捉え方において5つの変化がみられた。まず1つ目は、母親の健康意識の変化である。従来は「子どものために自分を犠牲にする」という意識が中心であったが、近年は「自分自身の健康を整えることが、結果的に子どもの健やかな成長につながる」という考え方へとシフトしており、サプリメントの摂取理由や期待効果においても、母体のコンディション改善を重視する傾向が強まっている。

2つ目は、葉酸の位置づけの変化が挙げられる。葉酸はこれまで妊娠期に特化した栄養素と認識されてきたが、現在では妊娠・授乳期に限らず、日常的に自身の健康維持のために摂取する成分として広がりをみせている。

3つ目に、摂取する栄養の考え方も変化している。かつては葉酸など特定成分をピンポイントで補う傾向が強かったが、現在は鉄やビタミン、ミネラルなどを含め、複数の栄養素を一度にバランスよく摂取する「総合型」のニーズが高まっている。

4つ目に、栄養摂取のタイミングも前倒しされている。妊娠をきっかけに始めるのではなく、妊娠前から日常的に栄養を意識し、サプリメントを取り入れる生活が広がりつつある。

5つ目に、栄養の摂り方そのものも変化している。食事を基本としつつも、不足しがちな栄養はサプリメントで補うという併用スタイルが一般化し、現実的かつ効率的に栄養を管理するスタンスが定着しつつある。

これらの変化から、妊娠・出産期の栄養ニーズは「特定の時期・成分に対応するもの」から、「日常生活の中で母親自身と子どもの健康を両立させるための、総合的かつ柔軟な栄養マネジメント」へと進化していることが示唆される。

同レポートでは、妊娠中・授乳期女性の心身や栄養に対する意識の変化などに加え、サプリメントの利用に対する意識、マタニティサプリメントの摂取実態、今後の栄養摂取への考え方および栄養サポート食品のニーズなどを調査。さらに年代別、妊娠周期別に加えて、「キャリアママ」「ストイックママ」「イマドキママ」「センシティブママ」「コスパママ」「ベテランママ」「スタンダードママ」の7つのクラスターでも分析している。

［調査要覧］

調査対象者：現在、妊娠中もしくは授乳中の20〜40代の女性832人

調査実査日：2月26日〜3月2日

TPCマーケティングリサーチ＝https://www.tpc-cop.co.jp