ココスジャパンが全国に展開するファミリーレストラン「ココス」は、5月14日から、チョコミントを愛する“チョコミン党”の人々から毎年、好評を得ている「チョコミン党フェア」を開催する。

チョコミントの定番であるチョコミントアイスをはじめ、ミントの爽やかな風味とチョコの濃厚な味わいを楽しめる5品を提供する。また、衝撃的な爽快さを昨年好評を得た“スーパースースーソース”が、パワーアップした爽やかさで今年も登場する。

目玉商品の「チョコミン党パフェ」は、たっぷりのチョコミントアイスや、濃厚なベルギーチョコアイス、ザクザクとしたチョコミントクランチをトッピングしたビッグパフェ。さくらんぼのシロップ漬けやカラフルなチョコスプレーで鮮やかな彩りを、ミントパンナコッタやミントゼリーで涼やかな見た目を演出した。

また、テイクアウトも可能な「チョコミン党フラッペ」も登場する。つるんとした食感で爽やかな味わいのミントゼリーが入った、ココアビスケットチップやチョコソースと混ぜながら食べる一品となっている。

ココス自慢の「プレミアムドリンクバー」には、季節限定で今が旬の「新茶」が登場する。新茶の爽やかな香りとチョコミントの爽快感でさらに”ス〜〜ッ”とした風味を楽しめる。

ぜひこの機会に近くのココスで、「チョコミン党フェア」を楽しんでほしい考え。



「チョコミン党パフェ」

「チョコミン党パフェ」は、チョコミントの定番であるチョコミントアイスが主役の、ミントとチョコのバランスにこだわったチョコミントづくしの爽やかなビッグパフェ。トップにはチョコミントアイスやベルギーチョコアイス、チョコブラウニーに加えて、さくらんぼのシロップ漬けやカラフルなチョコスプレー、淡い水色のチョコミントクランチを飾り、華やかに仕上げた。中層にはザクザクとしたココアビスケットチップや優しい甘さのミントパンナコッタ、ホイップを重ねた。つるんとした食感で涼やかな見た目のミントゼリーが清涼感をプラスする。別添えで提供する、昨年から爽やかな味わいのミントソースを好みでかけて食べてほしいとのこと。メンソールのようなすっきりとした味わいの「ウバ」との組み合わせがおすすめとなっている。なお、ミントソースは「スーパースースーソース 2.0」ではない。



「チョコミン党ガトーショコラ」

「チョコミン党ガトーショコラ」は、しっとりとした食感と濃厚な味わいを堪能できるガトーショコラに、チョコミントアイスやホイップ、さくらんぼのシロップ漬けをトッピングした。散りばめたチョコスプレ―が華やかさを演出する。プレートを彩るミントソースやチョコソースをガトーショコラと合わせて食べてほしいとのこと。ガトーショコラの濃厚な味わいが引き立つ爽やかな香りの「ダージリン」がおすすめのペアリングになっている。



「チョコミン党フラッペ」

「チョコミン党フラッペ」は、すっきりとした味わいのチョコミントフラッペにホイップやチョコソース、ココアビスケットチップをトッピングした贅沢なフラッペ。よく混ぜると、濃厚なチョコソースやザクザクとしたココアビスケットチップ、つるんとした食感で爽やかなミントゼリーがフラッペに合わさり、味わいや食感の変化を楽しめる。フラッペですっきりした後は、花や果実を想起させる甘い香りとまろやかな味わいが特長の「キームン（祁門紅茶）」でホッとひと息休憩してほしいという。なお、テイクアウトでも購入できる。



「ミニ！チョコミン党パフェ」

「ミニ！チョコミン党パフェ」は、チョコミントアイスやベルギーチョコアイス、チョコミントクランチをのせた、ミニサイズながらもチョコミントの味わいを存分に楽しめるパフェ。ミントパンナコッタやミントゼリーの淡いミントグリーンが涼やかな見た目を演出する。爽やかですっきりとした味わいの「新茶」と一緒に楽しんでほしいという。



「チョコミン党アイス」

「チョコミン党アイス」は、チョコミントの定番“チョコミントアイス”をシンプルに楽しめる。濃厚な味わいのチョコブラウニーを添えて満足感をプラスした。華やかな香りとすっきりとした後味が特長の「ジャスミン茶」との組み合わせがおすすめになっている。

［小売価格］

チョコミン党パフェ：1199円

チョコミン党ガトーショコラ：605円

チョコミン党フラッペ：649円 ※テイクアウトは税率が異なる

ミニ！チョコミン党パフェ：539円

チョコミン党アイス：363円

（すべて税込）

［発売日］5月14日（木）

ココスジャパン＝https://www.cocos-jpn.co.jp