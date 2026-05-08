都会の喧騒にそびえ立つダイナミックなラグジュアリーホテル、グランド ハイアット 東京は、ホテル開業以来初となる、イタリアン カフェ「フィオレンティーナ」で提供する「イタリアン メレンダ アフタヌーンティー」を、6月1日から用意する。

「イタリアン メレンダ アフタヌーンティー」は、イタリアの午後に親しまれている軽食文化“Merenda（メレンダ）”に着想を得たアフタヌーンティー。“メレンダ”は、甘いものや軽食とともにひと息つく時間を指し、リラックスするひとときを楽しむイタリアならではの豊かな食文化になっている。同アフタヌーンティーでは、そんな“メレンダ”のエッセンスを取り入れ、イタリアの穏やかな午後を思わせる、優雅なひとときを届ける。





スイーツは、エスプレッソをしっかりと効かせたティラミスや、アマレットの芳醇な香り漂うイタリアの焼き菓子アマレッティ、サクッとした生地にカスタードクリームを詰めたシチリア名物のカンノーリなど、クラシックなイタリアンスイーツを用意。多彩なイタリア菓子の魅力を堪能できる。8月31日までは、シチリア産レモンの爽やかな酸味が広がる、レモン型のリコッタチーズムースのほか、マンゴーとパッションフルーツを合わせたなめらかな口どけのパンナコッタ、レモンゼストを添えたレモンシャーベットなど、暑い季節でもさっぱりと楽しめるメニューもラインアップする。





セイボリーには、プロシュートをあしらったタルトや、ブラータチーズにトマトや、ジェノベーゼソースを組み合わせたイタリアンサンドイッチ、7〜8時間かけて丁寧に燻製した自家製スモークサーモンとリコッタチーズを重ねた、風味豊かなブリオッシュなど、イタリアンのシェフによるこだわりのメニューが並ぶ。併設するペストリーブティックの自家製ブレッドも取り入れ、「フィオレンティーナ」ならではの味わいを届ける。

また、同アフタヌーンティーでは、定番のスコーンに代わり、卵とバターをふんだんに混ぜ込むことで美しい黄金色に焼き上がるイタリアの伝統ブレッド「パンドーロ」を提供。トロピカルな風味のマンゴー＆パイナップルとプレーンの2種類を、マスカルポーネチーズやオレンジジャムとともに楽しめる。

世界の洋菓子大会で優勝・受賞歴を誇るパティシエが率いるペストリーチームによる洗練されたイタリアンスイーツと、イタリアンのシェフが手がける味わいのセイボリーが並ぶ、グランド ハイアット 東京初となるイタリアンアフタヌーンティー。「六本木けやき坂通り」に面した開放的なテラスや、大きな窓から陽光が降り注ぐ店内にて、まるでイタリアで過ごすかのように優雅な午後のひとときを過ごしてほしい考え。

［イタリアン メレンダ アフタヌーンティー概要］

提供期間：6月1日（月）から通年で提供

提供時間：15:00〜17:00（最終入店15:30）※90分制

価格：6600円（税込・サービス料別）

グランド ハイアット 東京＝https://www.hyatt.com/ja-JP/hotel/japan/grand-hyatt-tokyo/tyogh