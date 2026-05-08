スーツアクターの坂梨由芽（31）と蔦宗正人（38）が8日、それぞれのX（旧ツイッター）を更新し、結婚したことを連名で発表した。2人は昨年2月まで放送されたテレビ朝日系「爆上戦隊ブンブンジャー」などで共演しており、ネット上では「ブンブン婚」の声が上がった。

「皆様へ」とつづり、文書を公開。「ご報告 日頃よりお世話になっている皆様 そしていつも応援してくださっている皆様へ」と書き出し、「私事で大変恐縮ではございますが蔦宗正人と坂梨由芽は入籍いたしましたことをご報告申し上げます」と結婚を発表。2人とネコの手を重ねた“家族写真”も披露した。

「爆上戦隊ブンブンジャー」で蔦宗はブンバイオレット、坂梨はブンピンクのスーツアクターを演じた。「2人で人生のハンドルを握り どんなカオスな道も2人で乗り越え バクアゲで走っていきます」と作中のセリフで抱負を述べ、「今後とも温かく見守っていただけましたら幸いです。引き続きご指導ご鞭撻のほど何卒よろしくお願い申し上げます。蔦宗正人 坂梨由芽」と結んだ。

フォロワーからは「ブンブン婚ですね」「バクアゲ婚」「なんと！」「ビッグニュース」「めでたすぎる」「バクアゲです」「まさにバクアゲなご報告」「」などの声が寄せられた。