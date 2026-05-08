ローソン、 ⾓切りチョコがたっぷり詰まった「ゴロチョコ！メロンパン」を発売
ローソンは5⽉5⽇より、⾓切りチョコをたっぷり使⽤した「ゴロチョコ！メロンパン」を、全国の「ローソン」にて販売している。
ローソン「ゴロチョコ！メロンパン」
メロンパンは、ローソンのベーカリー部⾨で売上上位に⼊る売れ筋商品。直近2年間 ベーカリー部⾨売上トップ10内に、「ふわサクっ！メロンパン」と「じゅわバタ塩メロンパン」の2品がランクインしているほど人気を集めている。
今回発売された「ゴロチョコ！メロンパン」は、⾷感 のある⾓切りチョコをたっぷり使用したメロンパン。⾓切りチョコは、アーモンドプードル(アーモンドパウダー)を使⽤したサクサク⽪とふんわりとした中⽣地の両⽅に⼊っており、チョコをふんだんに楽しむことができる。価格は192円。
※沖縄エリアでは、価格・仕様が異なる。
ローソン「ゴロチョコ！メロンパン」
メロンパンは、ローソンのベーカリー部⾨で売上上位に⼊る売れ筋商品。直近2年間 ベーカリー部⾨売上トップ10内に、「ふわサクっ！メロンパン」と「じゅわバタ塩メロンパン」の2品がランクインしているほど人気を集めている。
※沖縄エリアでは、価格・仕様が異なる。