ヒカル、交際中「日プ女子」加藤神楽とのGWデートショット公開「雰囲気似てる」「お似合い」の声
【モデルプレス＝2026/05/08】YouTuberのヒカルが5月7日、自身のInstagramを更新。交際中の加藤神楽との2ショットを公開した。
【写真】「雰囲気似てる」ヒカル、真剣交際中「日プ」出身21歳美女とのデートショット
ヒカルは「色々したけどあんまり写真撮ってない」とゴールデンウィーク中に食事や牧場、映画や公園などに行ったことを報告。飲食店で撮影された写真では、肉を手にしたヒカルと加藤が並んでカメラを見つめる仲睦まじい姿が収められている。また「ちなみにハクが着てるのは牧場で買った服 可愛い」とつづり、加藤の息子とともにスマートフォンの画面をのぞく姿なども披露した。
この投稿は「ラブラブで素敵」「雰囲気似てる」「お似合い」「美男美女」「本当に幸せそう」と反響を呼んでいる。
ヒカルは、進撃のノアと2025年5月31日に「交際0日婚」を発表。9月14日には、お互いの合意のもとで、配偶者以外の異性との性交渉や恋愛関係を認め合う「オープンマリッジ」宣言をし、話題に。同年12月19日には離婚したことを発表し、理由については「最初から最後まで僕がずっと掻き乱し続けてちゃぶ台をひっくり返し続けた結果こうなりました」と説明した。2026年3月に真剣交際をしている20代の新恋人がいることを明かし、4月29日にはお相手がサバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』に出演していた加藤であることを公表した。（modelpress編集部）
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【写真】「雰囲気似てる」ヒカル、真剣交際中「日プ」出身21歳美女とのデートショット
◆ヒカル、加藤神楽との2ショット披露
ヒカルは「色々したけどあんまり写真撮ってない」とゴールデンウィーク中に食事や牧場、映画や公園などに行ったことを報告。飲食店で撮影された写真では、肉を手にしたヒカルと加藤が並んでカメラを見つめる仲睦まじい姿が収められている。また「ちなみにハクが着てるのは牧場で買った服 可愛い」とつづり、加藤の息子とともにスマートフォンの画面をのぞく姿なども披露した。
◆ヒカルの投稿に「お似合い」と反響
この投稿は「ラブラブで素敵」「雰囲気似てる」「お似合い」「美男美女」「本当に幸せそう」と反響を呼んでいる。
◆ヒカル、進撃のノアと離婚・オープンマリッジ公表でも話題に
ヒカルは、進撃のノアと2025年5月31日に「交際0日婚」を発表。9月14日には、お互いの合意のもとで、配偶者以外の異性との性交渉や恋愛関係を認め合う「オープンマリッジ」宣言をし、話題に。同年12月19日には離婚したことを発表し、理由については「最初から最後まで僕がずっと掻き乱し続けてちゃぶ台をひっくり返し続けた結果こうなりました」と説明した。2026年3月に真剣交際をしている20代の新恋人がいることを明かし、4月29日にはお相手がサバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』に出演していた加藤であることを公表した。（modelpress編集部）
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