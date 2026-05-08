赤西仁、若かりし頃の父を初顔出し「鼻と輪郭がそっくり」「めちゃくちゃモテそう」と反響続々
【モデルプレス＝2026/05/08】歌手の赤西仁が5月7日、自身のInstagramを更新。自身の父親の若い頃の写真を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】赤西仁「遺伝子最強」イケメン父を初顔出し
赤西は「＃初公開 ＃ノボルちゃん」などのハッシュタグとともに「ボクのパパの若い頃」とつづり、若かりし頃の父親の写真を投稿。上半身裸でポケットに手を入れてポーズをとっているワイルドなモノクロ写真を披露している。
この投稿に、ファンからは「やっぱり似てる」「遺伝子最強」「やんちゃ感ある」「オーラ凄い」「鼻と輪郭がそっくり」「めちゃくちゃモテそう」「かっこいい」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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【写真】赤西仁「遺伝子最強」イケメン父を初顔出し
◆赤西仁、父親の若い頃の姿公開
赤西は「＃初公開 ＃ノボルちゃん」などのハッシュタグとともに「ボクのパパの若い頃」とつづり、若かりし頃の父親の写真を投稿。上半身裸でポケットに手を入れてポーズをとっているワイルドなモノクロ写真を披露している。
◆赤西仁の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「やっぱり似てる」「遺伝子最強」「やんちゃ感ある」「オーラ凄い」「鼻と輪郭がそっくり」「めちゃくちゃモテそう」「かっこいい」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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