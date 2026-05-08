《かねてより病気療養のところ、2026年5月6日14：23. 逝去いたしました。享年72歳でした》（原文ママ）──5月7日、俳優の大葉健二さんが亡くなったことを提携事務所が発表した。

【写真】声優、役者として活動している大葉健二さんの娘・新葉尚さん。『宇宙刑事ギャバン』が飾られた祭壇なども

大葉さんは1982年放送の『宇宙刑事ギャバン』（テレビ朝日系）でギャバン役の一条寺烈を演じ、特撮ドラマで活躍した。しかし、2018年5月に愛媛県内にある自宅で倒れ、療養生活を送っていた。当時、大葉さんの所属事務所は病状について、「現在は快方に向かっておりますので、回復まで静かに見守っていただけますと幸いでございます」と声明を出していた。復帰を目指し、約8年にわたってリハビリと療養を続けていたが、復帰は叶わなかった──。

愛媛県松山市出身の大葉さんは『キイハンター』（TBS系）に出演していた千葉真一さんに憧れ、俳優を志した。千葉さんが創設した「ジャパンアクションクラブ（JAC）」一期生に合格し、高校を中退して17歳で上京。芸能プロ関係者が語る。

「大葉さんは当時、本名の高橋健二の名前でスタントマンとして下積時代を過ごしていました。その後、スーツアクターに抜擢されると才能を開花させ、恩師である千葉さんから『そろそろ芸名を付けたほうがいいんじゃないか』と認められ、千葉さんの芸名から『葉』に大きく育てという願いを込めて『大葉健二』と名付けられました。

素顔で出演した『バトルフィーバーJ』や『電子戦隊デンジマン』などで存在感を残し、特撮作品には欠かせない役者の1人となりました」

大葉さんの出世作となった『宇宙刑事ギャバン』では、鋭い眼光とアクションで多くの子どもたちを熱狂させた。しかし、仕事も順調だった大葉は1987年に体調を崩した母の面倒を見るために故郷の松山に戻ることを決断。地元で子ども向けショーなどを行うイベント会社を設立。アクション俳優を目指す若者たちへの熱心な指導を続けた。

今年3月にはスーパー戦隊シリーズが50年の歴史に幕を閉じ、4月からは大葉さんが出演した『宇宙刑事ギャバン』が44年ぶりに『宇宙刑事ギャバン インフィニティ』（テレビ朝日系）として復活した。だが、大葉からコメントが寄せられることはなかった。テレビ局関係者が語る。

「病に倒れて療養中だった大葉さんがコメントをするのは難しい状況でした。4年前の『宇宙刑事ギャバン』40周年のときは、芸能活動をしている娘の新葉尚さんが大葉さんに変わって《作品を通じて元気な父の姿がみられること、そしていつまでも応援して下さる皆様がいるということ。父は本当に幸せだと思います。烏滸がましいかもしれませんが、父の代わりに皆様に感謝の気持ちを伝えたいです》と、名代を務めていました」

今年の1月5日、新葉さんは自身のXで大葉さんの近況を明かしていた。

《弟と父のお見舞いに行ってきました〜！！ 今年から新しい宇宙刑事シリーズが始まるよとも伝えてまいりました…！！！ いつも私がお見舞いに行くとスヤスヤ寝てるんですけど、お話しし始めたらめちゃくちゃ元気にお話聞いてくれました…！！！ さすが宇宙刑事パワ〜 元気になってね〜》（原文ママ）

NEWSポストセブンは今年3月に大葉さんの病状について、大葉さんの妻から話を聞いていた。

「今までいろいろな方に支えられてきたのが大葉健二という役者なので、取材にお答えしたいのですが、人前に出ることが難しく、本人も話せない状態でというのは望まないと思っています。

今もリハビリはしていますが、アイコンタクトが精一杯です。新しい『ギャバン』がスタートして、彼がその礎になったということだけは忘れないで語り継いでいっていただけるとうれしいいです」

多くの人々が復帰を願い、再び勇ましい姿を見せてくれることを信じていたが、その約1か月後、大葉さんは天国へと旅立った──。"あばよ涙、よろしく勇気"、子どもたちに夢を与え続けた大葉さんは永遠のヒーローとなった。