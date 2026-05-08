おかゆが、6月17日にリリースするニューシングル『サヨナラ嘘／愛の道草』のジャケット絵柄3タイプ6種類を公開した。

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今作のCDの外装は両面ジャケットのデザインとなっており、表側に“サヨナラ嘘”ジャケット、裏側に“愛の道草”ジャケットがデザインされている。「サヨナラ嘘」は、彼女の創作活動の舞台でもあり、インスピレーションの源泉地である渋谷の街で撮り下ろされており、“渋谷盤”のジャケットでは、数多の人々が行き交う渋谷の雑踏の中で、凛と佇むおかゆの姿が映し出されている。

また、シングル両A面として収録される「愛の道草」は、お笑いコンビ ナイツ塙 宣之の初主演映画『愛の道草』の主題歌。同作には、塙が演じる消防団員らが集うスナックレインボーの“満子ママ”としておかゆが出演しており、映画での共演シーンを切り取ったような、物語を感じるジャケットに仕上がっている。

また、今作の告知ポスターやフライヤーも、すべて両A面仕立てで作成されているとのこと。完成次第、各地で行われるキャンペーンイベントで展示される。

（文＝リアルサウンド編集部）