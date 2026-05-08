知人の女性を脅迫したとして山形市の５０代の無職の男が８日逮捕されました。

男は自宅を訪れた警察官に「女性の家族を皆殺しにする」などと話して男の知人女性に伝えるよう言い、脅迫していました。

脅迫の疑いで逮捕されたのは山形市小白川町の無職の男（５０）です。

警察によりますと、男は７日の午後６時４８分ごろ、山形市小白川町５丁目にある自宅で、警察官を介し、知人女性を脅迫した疑いが持たれています。

男は警察官に対し、知人女性について「別れるなら慰謝料を持ってこい。包丁を持って、家族全員、皆殺しにするぞ」などと言ったうえで「（女性に）この話を伝えてくれ」などと話し、女性を脅迫したということです。

警察がこの状況を踏まえ事情を聞くなどし、男を８日の午前１時５８分に男を逮捕しました。

警察によりますと、７日に被害女性から男とのトラブルについて相談があり、男から事情を聞くために、警察官が男の家に訪れていたということです。

警察は、捜査に支障があるとして、男の認否を明らかにしていません。

警察は男の犯行動機などについて調べを進めています。