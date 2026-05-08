5月5日のこどもの日に合わせて、日テレ野球中継「DRAMATIC BASEBALL」では、プロ野球・巨人の期待の若手、平山功太選手に子どもの頃の夢を聞いてみました。

「プロ野球選手になりたかったです」

幼稚園の頃から野球選手になりたかったという平山選手でしたが、幼稚園の頃はサッカーとリレー、走る練習しかしていなかったそう。幼稚園の年長になってソフトボールを始めてからは、父親と野球に関連する練習が多くなったそうです。

「壁の前に立って、一生バットを振ってました（笑）。お父さんがいいバッターはインサイドを攻められるからって、ずっと言ってて、ずっと練習させられてました」

その頃の自分に何か伝えたいことはあるか聞くと、「あの時、頑張ったから、いまちょっとずつインサイドが打てるようになってるよ」と遠回しに父への感謝の気持ちを込めて、はにかみました。

平山選手は開幕してから1週間ほどで、支配下契約を勝ち取りました。その打撃能力には首脳陣も大きな期待をかけていて、内野手から外野手に転向させています。まだ1軍では慣れないことも多そうですが、ファンの中でも今後の活躍に期待が大きくかかる22歳です。