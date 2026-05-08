俳優の川崎麻世が7日に自身のアメブロを更新。医師も驚くほど良好だった血液検査の結果を報告した。

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この日、川崎は「料理研究家で食生活アドバイザーの妻の毎日の食事のおかげと自らの意識や適度な運動のおかげか病院での血液検査で医者も驚きの検査結果が出ました！」と報告。医師から「川崎さんパーフェクトですよ」「肝機能も全く問題なし」「やっぱり奥様のおかげですかねー」と絶賛されたことを明かした。

続けて、結果を妻・花音さんに「表彰状ですと妻に渡したら」と報告した際のやりとりを紹介。「『ほんとだよ！ぷーさん（俺）からの感謝状だよ』と喜んでました」とつづりつつ「更にAIで分析してました」とスクリーンショットとともに明かした。

川崎は「やっぱり日頃の生活習慣が大切なんだと実感しました」と述べ、花音さんが作る「塩分控えめな栄養バランスを考えた料理」や「白米3割蒟蒻米7割」といった食生活が健康の秘訣であることを説明。「妻への感謝状でした」とつづり、ブログを締めくくった。

※川崎麻世の「崎」は正式には「たつさき」