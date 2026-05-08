現役引退を表明した坂本花織選手が8日、所属チームのSNSを通じて感謝をつづりました。

シスメックス株式会社は8日、インスタグラムを更新し、坂本選手の直筆のメッセージと写真を投稿。

「いつも応援してくださる皆さまへ」とし、「これまで温かく見守ってくださった皆さまに心から感謝申し上げます。皆さまの応援が私の競技人生を支える大きな力になりました。嬉しい時も悔しい時も、変わらず寄り添っていただいたことに感謝しております。本当にありがとうございました」と感謝をつづります。

さらに「節目の時に、改めてご挨拶の場を設けさせていただくこととなりました。引退会見では、これまでの思い出を一緒に振り返り、今後についてもお話させていただく予定です。そして、21年4ヶ月のありがとうを神戸から伝えさせてください」と記しました。

坂本選手は、2月のミラノ・コルティナ冬季オリンピックで、銀メダルを獲得。前回の北京大会の銅メダルに続き、女子シングル2大会連続メダルを獲得し、団体でも2大会連続銀メダルを獲得。現役最後の大会となった世界選手権では自己ベストで日本勢最多4度目となる優勝を果たし、有終の美を飾っていました。