左足関節脱臼骨折で手術し、入院していたタレントの松本明子（60）が8日、自身のインスタグラムを更新。人気俳優夫妻がお見舞いに来た際の写真を披露した。

松本は、自身の夫で俳優・本宮泰風の兄にあたる原田龍と、その妻でタレント・原田愛夫妻との写真をアップ。「沢山のお見舞いありがとうございます」と書き出し、「原田龍二さん愛さんさくらちゃん親戚トークで水いらずの楽しい時間、ハワイアンキルトをありがとうございます」と伝えた。

また「久保田利伸様、飯島直子様、木村忠寛様、トリプルエー様、素晴らしい可憐なお花をありがとうございます」と感謝。「回復出来るよう頑張ります」と、お見舞いの品やフラワーアレンジメントの写真を披露した。

松本は先月3日に自身のインスタグラムで左足関節脱臼骨折による入院、休業を発表。前日に自宅前で転倒したことが原因で入院予定期間は約1カ月としていたが、同月20日にはニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜前11・30）で復帰を報告。22日にはTBS系「ゴゴスマ〜GOGO！smile〜」（月〜金曜後1・55）へ出演、「今はリハビリに励んでおります」と語っていた。