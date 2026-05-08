鉄道BIG4の一人でもあるダーリンハニー吉川正洋さんらが全国鉄道をぶらりひとり旅して回る、そんな「新・鉄道ひとり旅」も273回目を迎えます。「鉄道ひとり旅」は、スカパー！や一部CATV局で視聴可能な鉄道チャンネルをはじめ、一部地域の地上波やBSなどで視聴することができる人気の旅番組です。

273回目の舞台は茨城県と栃木県を走る「真岡鐵道」（もおかてつどう）です。

第三セクター鉄道会社で、下館駅（茨城県）〜茂木駅（栃木県）までの41.9kmを結びます。SL（蒸気機関車）が走るローカル線としても有名です。現在「SLもおか」は、全般検査を実施しているため、2027年3月末までの期間は全面運休となっています。

下館駅から乗車し、最初に降り立ったのは折本駅。駄菓子屋さんで商品を購入しながら、懐かしさに浸ります。子供のころでは考えられないくらい、たくさん駄菓子を購入します。大人でよかったなぁ〜と思える瞬間ですね。

真岡駅では駅のすぐそば、SLキューロク館にお邪魔します。様々な車両が展示されており、客車の中に入り楽しみます。吉川さんの目がキラキラと輝くらい鉄分濃いめの場所です。

真岡駅のSLキューロク館 （写真：PIXTA）

いちごの駅こと北山駅では、いちごの駅ということで、いちご狩りを目指し歩きます。歩いた先に待ち受けていたのは・・・

七井駅では、駅周辺を散策。ちょいとスーパーによって地酒を購入する吉川さん。線路の風景を眺めながら一杯。至福の時です。

SLをイメージした駅や市松模様の電車など、駅も車両も個性が光る真岡鐵道。鉄分がこゆーーーい旅となりました。

スカパー！「鉄道チャンネル」（Ch.546）での273話の初回放送は、2026年5月9日(土)夜10時からです。お楽しみに。

（写真：PIXTA）

鉄道チャンネル編集部

（旅とおでかけ！鉄道チャンネル）