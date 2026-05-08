■早期天候情報とは

【写真を見る】【早期天候情報】日本列島の広範囲が真っ赤に...5月14日ごろ～「この時期としては10年に1度程度」の著しい高温となる可能性 東北、関東甲信、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州北部、九州南部 全国の天気を画像で 気象庁

早期天候情報とは、その時期としては10年に1度程度しか起きないような著しい高温や低温、降雪量（冬季の日本海側）となる可能性が、いつもより高まっているときに、6日前までに注意を呼びかける情報です。

原則として毎週月曜日と木曜日に、情報発表日の６日後から１４日後までを対象として、５日間平均気温が「かなり高い」もしくは「かなり低い」となる確率が３０％以上、または５日間降雪量が「かなり多い」となる確率が３０％以上と見込まれる場合に発表されます（降雪量については１１月～３月のみ）。

気象庁は１６日、「高温に関する早期天候情報」を発表しました。

■東北地方は

高温に関する早期天候情報（東北地方）

令和８年５月７日１４時３０分

仙台管区気象台 発表

東北地方 ５月１６日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．２℃以上

東北地方の向こう２週間の気温は、暖かい空気に覆われやすいため高い日が多く、１６日頃からはかなり高くなる可能性があります。農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報に留意してください。

■関東・甲信地方は

高温に関する早期天候情報（関東甲信地方）

令和８年５月７日１４時３０分

気象庁 発表

関東甲信地方 ５月１４日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．０℃以上

関東甲信地方の気温は、１３日頃までは平年並の日が多いですが、その後は暖かい空気に覆われやすいため高い日が多く、１４日頃からはかなり高くなる見込みです。農作物や家畜の管理等に注意してください。また、熱中症対策など健康管理に注意してください。なお、１週間以内に高温が予測される場合には高温に関する気象情報を、翌日または当日に熱中症の危険性が極めて高い気象状況になることが予測される場合には熱中症警戒アラートを発表しますので、こちらにも留意してください。

■北陸地方は

高温に関する早期天候情報（北陸地方）

令和８年５月７日１４時３０分

新潟地方気象台 発表

北陸地方 ５月１５日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．２℃以上

北陸地方の気温は、１３日頃までは平年並の日が多いですが、その後は暖かい空気に覆われやすいため高く、１５日頃からはかなり高くなる可能性があります。農作物や家畜の管理等に注意してください。また、熱中症対策など健康管理に注意してください。なお、１週間以内に高温が予測される場合には高温に関する気象情報を、翌日または当日に熱中症の危険性が極めて高い気象状況になることが予測される場合には熱中症警戒アラートを発表しますので、こちらにも留意してください。

■東海地方は

高温に関する早期天候情報（東海地方）

令和８年５月７日１４時３０分

名古屋地方気象台 発表

東海地方 ５月１４日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋１．６℃以上

東海地方の気温は、１３日頃までは平年並の日が多いですが、その後は暖かい空気に覆われやすいため高く、１４日頃からはかなり高くなる見込みです。農作物や家畜の管理等に注意してください。また、熱中症対策など健康管理に注意してください。なお、１週間以内に高温が予測される場合には高温に関する気象情報を、翌日または当日に熱中症の危険性が極めて高い気象状況になることが予測される場合には熱中症警戒アラートを発表しますので、こちらにも留意してください。

■近畿地方は

高温に関する早期天候情報（近畿地方）

令和８年５月７日１４時３０分

大阪管区気象台 発表

近畿地方 ５月１４日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋１．８℃以上

近畿地方の気温は、向こう５日間程度は冷涼な空気に覆われやすいため平年並か低い日が多いですが、その後は暖かい空気に覆われやすいため高い日が多く、１４日頃からはかなり高くなる見込みです。農作物や家畜の管理等に注意してください。また、熱中症対策など健康管理に注意してください。なお、１週間以内に高温が予測される場合には高温に関する気象情報を、翌日または当日に熱中症の危険性が極めて高い気象状況になることが予測される場合には熱中症警戒アラートを発表しますので、こちらにも留意してください。

■中国地方は

高温に関する早期天候情報（中国地方）

令和８年５月７日１４時３０分

広島地方気象台 発表

中国地方 ５月１４日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋１．９℃以上

中国地方の気温は、向こう５日間程度は冷涼な空気に覆われやすいため平年並か低い日が多いですが、その後は暖かい空気に覆われやすいため高い日が多く、１４日頃からはかなり高くなる見込みです。農作物や家畜の管理等に注意してください。また、熱中症対策など健康管理に注意してください。なお、１週間以内に高温が予測される場合には高温に関する気象情報を、翌日または当日に熱中症の危険性が極めて高い気象状況になることが予測される場合には熱中症警戒アラートを発表しますので、こちらにも留意してください。

■四国地方は

高温に関する早期天候情報（四国地方）

令和８年５月７日１４時３０分

高松地方気象台 発表

四国地方 ５月１４日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋１．５℃以上

四国地方の気温は、向こう５日間程度は冷涼な空気に覆われやすいため低い日が多いですが、その後は暖かい空気に覆われやすいため高い日が多く、１４日頃からはかなり高くなる見込みです。農作物や家畜の管理等に注意してください。また、熱中症対策など健康管理に注意してください。なお、１週間以内に高温が予測される場合には高温に関する気象情報を、翌日または当日に熱中症の危険性が極めて高い気象状況になることが予測される場合には熱中症警戒アラートを発表しますので、こちらにも留意してください。

■（九州北部地方（山口県を含む））

高温に関する早期天候情報（九州北部地方（山口県を含む））

令和８年５月７日１４時３０分

福岡管区気象台 発表

九州北部地方（山口県を含む） ５月１４日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋１．６℃以上

九州北部地方（山口県を含む）の気温は、向こう５日間程度は冷涼な空気に覆われやすいため平年並か低いですが、その後は暖かい空気に覆われやすいため高い日が多く、１４日頃からはかなり高くなる見込みです。農作物や家畜の管理等に注意してください。また、熱中症対策など健康管理に注意してください。なお、１週間以内に高温が予測される場合には高温に関する気象情報を、翌日または当日に熱中症の危険性が極めて高い気象状況になることが予測される場合には熱中症警戒アラートを発表しますので、こちらにも留意してください。

■九州南部・奄美地方は

高温に関する早期天候情報（九州南部・奄美地方）

令和８年５月７日１４時３０分

鹿児島地方気象台 発表

九州南部 ５月１４日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋１．４℃以上

九州南部の気温は、向こう５日間程度は冷涼な空気に覆われやすいため低い日が多いですが、その後は暖かい空気に覆われやすいため高い日が多く、１４日頃からはかなり高くなる可能性があります。農作物や家畜の管理等に注意してください。また、熱中症対策など健康管理に注意してください。なお、１週間以内に高温が予測される場合には高温に関する気象情報を、翌日または当日に熱中症の危険性が極めて高い気象状況になることが予測される場合には熱中症警戒アラートを発表しますので、こちらにも留意してください。

■今後の全国の天気を地方ごとに（画像）

画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより

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