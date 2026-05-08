ツカモトコーポレーション <8025> [東証Ｓ] が5月8日大引け後(16:00)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常損益を従来予想の5000万円の黒字→1億8000万円の黒字(前の期は2億1000万円の赤字)に3.6倍上方修正した。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常損益も従来予想の4000万円の黒字→1億7000万円の黒字(前年同期は2900万円の赤字)に4.3倍増額した計算になる。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当連結会計年度における当グループの業績につきましては、ユニフォーム事業において、新規案件の受注拡大、継続案件の納品増加に加え、原価管理による利益率改善、建物の賃貸業において、費用を削減したこと並びに投資有価証券売却の影響などにより増益となりました。 （注）上記の業績予想の修正金額につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後の様々な要因により予想数値と異なる可能性があります。