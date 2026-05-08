元大阪市長で弁護士の橋下徹氏が８日、フジ・カンテレ系「旬感ＬＩＶＥ とれたてっ！」で、驚きの受賞歴を明かし、小籔千豊から「返上してください！」とツッコまれる一幕があった。

この日は今週日曜日の「母の日」を特集。母にプレゼントなどはするのか？という質問で、橋下氏は「母が結構うるさい。花を持っていかないとうるさい」と苦笑し「あと、うちの妻にも、子供に『母の日やらないといけないよ』って」と子どもたちに声かけも忘れないとした。

また、「この間、顔がパンパンに腫れて。アレルギー検査の結果が出たけどなんにもアレルギーがなかった」と言い「唯一考えられるのが、三男問題があって。三男といろいろトラブルがあって。トラブルというか、夜中や朝方に話し込んだら、話し込んだだけでこんなに腫れて」「お母さんは大変だなと。２０何年間、ずっとこんなことをやって」と敬意を表した。

だが突然、橋下氏は「一応、僕もベストファーザー賞、もらってるんで」などと言い出したことからスタジオは騒然。常々、育児は妻に任せっぱなしだったことを公言していただけに、隣に座る小籔も「返上してください」とツッコんでいた。

橋下氏は７人の子の父。０６年に「ベスト・ファーザーイエローリボン賞」を受賞している。