“りくりゅう”を支えた合言葉「必ず僕たちの出番はやってくる」。コロナ禍乗り越え絆を深めた2人の原点

ミラノ・コルティナ五輪で金メダルを獲得したフィギュアスケート・ペアの“りくりゅう”こと、三浦璃来（24）・木原龍一（33）組。

4月28日に都内にて現役引退会見を行った2人は、“りくりゅう”として競技会を戦った約7年間を五輪の金メダル獲得という最高の形で締めくくった。

その激動の五輪シーズン開幕直前の約1年前、フジテレビは独自取材を行い、五輪シーズンを迎えるまでの6年間の気持ちの波を記してもらっていた。その取材をもとに、2人の軌跡を振り返る。まずは結成当時のエピソードから。

“りくりゅう”誕生、オファーは三浦から

“りくりゅう”として歩みを始めたのは2019年。パートナーを組むきっかけは、三浦からのオファーだったという。

「新しい挑戦、新しいことだらけで本当にワクワクして。何をするにもすごく楽しくて、2019年はずっと楽しいっていう思いが多かった」

結成当時を「楽しかった」と振り返る三浦に、木原も「何事も新鮮で、チームメイトも増えたのですべてが楽しかったですね、この時期」と続ける。

ペアを組む前は話したことはないけれど、互いの存在を知っていたという2人。きっかけは三浦とのトライアウトだった。

「（木原が）9歳年上なので、年上の人と組むことはなかったので、すごくいろいろな方に相談して。アイスダンスの小松原美里ちゃんに『龍一くんはとてもいい人だよ』って言ってもらって、電話で『一緒に組んでください』とお話しました」（三浦）

ペア結成時は2人の間に壁を感じていたり、本音を言えない部分もあったという。

三浦は「最初に出場したNHK杯もたぶん敬語が抜けていないと思います。電話するときも、電話がちょっと苦手で、何を言ったらいいかを事前にメモしていました」と話し、木原も「たどたどしい敬語をしゃべっていました」と振り返る。

当時のことを木原は、「9歳年上でしたししっかりリードしてあげないといけないというのは思って過ごしていました」と語る。

しかし今では関係も変化。三浦は「演技後は私が引っ張っているよね」とツッコむと、木原は「それはただ引っ張って…そういうことじゃないの。物理的に引っ張っているだけじゃなくて、気持ち的にお互いに」とこんな感じで壁もなくなり、本音も言い合えるように。

そうなったきっかけは、コロナ禍だったと2人は振り返った。

コロナ禍のトロントでの生活が2人を強く

結成まもなくして、単身カナダへ渡った木原は「全く馴染みのない土地でしたので、先生もそのタイミングでブルーノコーチに変わったので不安は大きかった」とトロントでの生活は不安があったと語る。

三浦は環境に大きな変化はなかったようで、「私はもともとブルーノコーチのもとで4年間、モントリールでやっていたので、拠点が変わるだけだなって感じで大丈夫でした」と話す。

2人が師事したのは、カナダ・トロントを拠点に数々のペアスケーターを指導するブルーノ・マルコットコーチとメ―ガンデュハメルコーチ。

異国の地でスケートに打ち込む日々を始めた矢先、2人に「コロナ禍」という試練が訪れた。このときに2人の気持ちの波は下がったという。

「コロナ禍でロックダウンして国境が閉じて日本に帰国できなかったり、スケートリンクも3カ月閉鎖していたので、何のためにカナダにいるのだろう…って。できることも本当に限られていて、どの方もそうだったと思うんですけど、先の見えない中でどうしたらいいのだろう…という思いで過ごしていた時期です」（木原）

「私もカナダに1年半という長い期間ずっといるというのはなかったので、ホームシックであったり、試合がない状態で私たちはどこを目指せばいいのだろう…という思いがすごく大きかったです」（三浦）

合言葉は「いつか必ず出番が来る」

そんな状況下でも、逆境を乗り越え強くなるために2人が大事にしていたある“合言葉”があるという。

「2人の合言葉で『必ず僕たちの出番はやってくる』。いつか必ず2人の出番が来るから、それに備えようという話をしていたのは覚えています」（木原）

この合言葉を胸に、つらい日々を2人なりに乗り越えたという。

「氷に乗れない時期も1カ月あったんですけど、それでも2人でトレーニングしたり。バラバラに生活するのではなくて、お互いに支え合って生活していたので、それも今につながっているんじゃないかと今は思っています」（三浦）

「ケガをしていてもなるべく同じリンクの上で過ごす、ということをブルーノコーチに言われていたので、それが大きかったと思います」（木原）

先が見えない状況で気持ちが落ちたりすることもあったそうだが、三浦は「結構お家の中が大好きな人なんですけど、動かないとダメということで毎日散歩に連れ出されていました」と振り返る。

木原も「気持ち的にも（ずっと家にいると）つらくなるかなと思って」と三浦を思っての行動に「一緒に過ごしていくにつれて、だんだん、お互い言い合える立場になったのがコロナ禍だったと思います」と三浦は語った。

結成まもなく試練を味わった2人の気持ちの波は下がることもあったが、絆は強くなった。のちの2人の快進撃を支える大事な期間で原点がコロナ禍だったのだろう。