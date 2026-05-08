辻希美「作り置きに助けてもった」GW明けの手作り弁当公開「顔付きの卵焼き可愛い」「ボリューム満点」の声
【モデルプレス＝2026/05/08】タレントの辻希美が5月7日、自身のInstagramストーリーズを更新。長男・青空（せいあ）くんへの手作り弁当を披露し、話題となっている。
【写真】38歳5児のママタレ「ボリューム満点」GW明けの手作り弁当公開
辻は「ゴールデンウィーク終わって今日からまたお弁当作り」とつづり、青空くんへの弁当写真を投稿。格子状にチーズが乗ったハンバーグや、顔が書いてある卵焼き、ブロッコリーなどが入った弁当と、容器に入ったデザートのみかんを披露した。「休み明けつら過ぎて作り置きに助けてもった」（※原文ママ）と、弁当作りの裏話も記している。
この投稿には「愛情たっぷり」「顔付きの卵焼き可愛い」「ボリューム満点」「どれも美味しそう」「彩りが綺麗」「真似したいです」「料理上手で尊敬します」などと反響が寄せられている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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◆辻希美、休み明けの弁当公開
辻は「ゴールデンウィーク終わって今日からまたお弁当作り」とつづり、青空くんへの弁当写真を投稿。格子状にチーズが乗ったハンバーグや、顔が書いてある卵焼き、ブロッコリーなどが入った弁当と、容器に入ったデザートのみかんを披露した。「休み明けつら過ぎて作り置きに助けてもった」（※原文ママ）と、弁当作りの裏話も記している。
◆辻希美の投稿に反響
この投稿には「愛情たっぷり」「顔付きの卵焼き可愛い」「ボリューム満点」「どれも美味しそう」「彩りが綺麗」「真似したいです」「料理上手で尊敬します」などと反響が寄せられている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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