ゆったりとくつろいでいる猫さんのそばに来た男の子が見せた「朝の日課」とは…？

可愛さと仲睦まじさにほっこり癒される光景は25.5万再生を突破し、「ご機嫌な朝ですね」「癒されます♡」とのコメントが寄せられました。

【動画：くつろぐ猫→男の子が『猫吸い』をしにやって来ると…可愛すぎる『触れ合いの様子』】

可愛すぎる触れ合いにキュン

Instagramアカウント『あおにゃん・おはなちゃん』に投稿されたのは、息子さんと猫さんによって繰り広げられる「朝の日課」の様子を収めたリール動画です。

登場するのは、飼い主さんの幼い息子さんと、ミヌエットの「あお」君です。息子さんはあお君と戯れるのが好きで毎日の日課なのだといいます。この日も、床でくつろいでいたあお君と触れ合っていたそうです。

日課の「猫吸い」にご満悦

なかでも、あお君のことを「猫吸い」するのが朝の定番であり楽しみなのだそう。息子さんがあお君のお腹に顔を近づけると、手を広げて受け入れるようなしぐさを見せてくれたといいます。そのままふわふわの毛に顔をうずめるようにして、思い切りスーッと吸うのがたまらないようです。

吸われ終わったあお君の表情からは、どことなく「もう終わり？」というかのような雰囲気が漂っていたといいます。ふたりの信頼関係が垣間見える微笑ましい光景なのでした。

ずっと仲良しなふたり

あお君が子猫のころからずっと一緒にいた仲睦まじいふたり。別の投稿では、成長したあお君に向けて芸を教えようとする息子さんの姿が収められていました。

手を出してみても、なかなかやる気を出してくれないあお君のマイペースぶりに、思わずクスッと笑顔になる癒し度満点のやり取りだったといいます。

最初に紹介した投稿には、「お兄ちゃんがあおくんのこと大好きなのが伝わってきてホッコリ」「癒ししかないですね♡」「ど、どっちも可愛いです♡」「最高に幸せな動画ですね」といった声が集まりました。

Instagramアカウント『あおにゃん・おはなちゃん』では、ふわふわキュートなあお君・おはなちゃんとの触れ合いの様子を見ることができます。見ているだけでほっこりと心があたたかくなりますよ。

写真・動画提供：Instagramアカウント『あおにゃん・おはなちゃん』さま

執筆：曽田恵音

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。