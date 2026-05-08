米大リーグスカウトの「サトテル詣で」が活発化している。昨季４０本塁打と１０２打点で２冠に輝き、今春のＷＢＣにも出場した阪神・佐藤輝明内野手（２７）は３３試合を終え、打率３割８分５厘、９本塁打、２９打点と覚醒（７日現在）。打撃主要３部門でトップ（同）の現状に、バックネット裏の動きも慌ただしい。

１日からの巨人３連戦（甲子園）はレッズ、フィリーズら複数球団が訪れ、昨オフに巨人からポスティング制度で岡本を獲得したブルージェイズは上層部を含めた４人態勢で連日の視察。あるナ・リーグのスカウトも「今年の佐藤は穴が本当に少ない」と高く評価している。さらに、直チェックが過熱する理由に“先輩”の活躍も大きいという。

同スカウトは「移籍１年目の村上と岡本がメジャーで結果を残している。そうなると、我々も早い段階からしっかりとチェックしないといけない」と続けた。村上（ホワイトソックス）はジャッジ（ヤンキース）らと本塁打王争いを繰り広げ、岡本もすでに２ケタ本塁打に到達。別の米球界関係者も「この２人の活躍が今後の日本人野手の試金石になる」と話していただけに、同じスラッガータイプの“サトテル株”がより高騰していくのも納得だ。

ただ、今年１２月にＭＬＢと選手会の労使協定が期限を迎え、合意に至らなければロックアウトが起き、移籍市場が凍結する。何より、近い将来のメジャー挑戦を希望する佐藤は海外ＦＡ権を取得しておらず、球団がポスティングシステムの利用を容認する必要がある。ＳＮＳ上では「メジャーで早く見たい」という声が飛び交うが、果たして…。サトテルの行く末から目が離せない。（阪神担当・小松 真也）

◆小松 真也（こまつ・しんや）阪神担当歴１３年。趣味は料理。