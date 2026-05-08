神保町の地下喫茶店『かふぇ あたらくしあ』で出会った、1920年代の蓄音機とカリーヴルストのホットドッグ／カツセマサヒコ

神保町の地下喫茶店『かふぇ あたらくしあ』で出会った、1920年代の蓄音機とカリーヴルストのホットドッグ／カツセマサヒコ