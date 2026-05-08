干ばつに強い変異体「WS1」が示す新たな生存戦略

干ばつが深刻化する中、作物がどのように水を使いながら生き延びるのかは、食料生産にとって重要な課題です。

【写真を見る】「水を節約しながら生き延びるコムギ」その驚きの仕組みを解明【神戸大学や岡山大学などの研究グループ】

神戸大学・山口大学・東京農工大学・岡山大学・鳥取大学の研究グループは、水の消費を抑えつつ高い生存率を示すコムギ変異体「WS1」を解析し、その裏にある体内の仕組みを明らかにしました。

この研究成果は、2026年4月19日に国際学術誌『Plant, Cell & Environment』に掲載されました。

なぜ今、乾燥耐性の研究が重要なのか

近年、気候変動の影響により、世界各地で干ばつのリスクが高まっています。作物の生産を安定させるためには、水が不足した環境でも生き延びることができる植物の仕組みを理解することが不可欠です。

これまで、植物の乾燥応答は主に「気孔を閉じて蒸散を防ぐ」仕組みや、そこに関わる植物ホルモンであるアブシシン酸（ABA）による制御が中心と考えられてきました。

しかし、これらの仕組みだけでは説明できない現象も多く、別の適応戦略の存在が示唆されていました。

「WS1」とは ──気孔を閉じて水を節約するコムギ

この研究では、コムギの突然変異体の中から、水の消費を抑えながら乾燥に強い系統「WS1」を選び出し、詳しく解析しました。

WS1は、通常のコムギに比べて気孔の開き方が小さく、蒸散を抑える特徴を持っています。その結果、水の使用効率が高まり、乾燥条件下でも高い生存率を示しました。

給水を20日間停止すると、コントロール系統（C）とWS1はともに完全に枯死したように見えます。

しかし、給水を再開して14日が経過すると、WS1では緑の葉が生長し、乾燥ストレス下でも生き延びていたことが確認されました。

一方、C系統では葉が生長してこないため、完全に枯死したと言えます。

ABAに頼らない 従来とは異なる適応の仕組み

注目すべきは、WS1が植物ホルモンであるABAに対する応答が特別に強いわけではない点です。

従来知られている仕組みとは異なる方法で乾燥に適応していることがわかりました。

詳しく調べたところ、WS1では以下の三つの変化が確認されました。

アミノ酸の一種であるプロリンが多く蓄積していること

炭素や窒素の使い方（代謝）が変化していること

タンパク質の働きを調節するリン酸化パターンに大きな変化があること

プロリンはアミノ酸の一つであり、ABAと同様に環境ストレスに応答して合成され、植物体内の浸透圧調節を行う適合溶質の一つです。

近年では、ストレス応答時のシグナル分子としても機能しているとの報告があります。

また、リン酸化とは、ATPからリン酸基をセリン・スレオニン・チロシンなどのアミノ酸側鎖へ転移させ、タンパク質の構造と機能を瞬時に変化させる可逆的な翻訳後修飾です。

植物では乾燥・塩・光などの環境ストレス応答に関わり、急速な適応応答を実現する機構として知られています。

「生存優先モード」への切り替えという新発見

これらの変化が示すのは、植物があらかじめストレスに備えた状態にあるということです。

つまりWS1は、乾燥に直面してから反応するのではなく、普段から「生き延びることを優先するモード」に切り替わっていると考えられます。

外見上、CとWS1の出穂期における植物体に大きな違いは見られません。しかしその内部では、代謝とタンパク質制御のパターンが異なり、水の損失を抑制するような状態に変化しています。

いわばWS1は、成長よりもストレス耐性を重視する状態に切り替わっているのです。

干ばつに強い作物育種への応用へ

本研究により、植物が乾燥に適応する新しい仕組みとして「代謝とタンパク質制御による生存優先戦略」が明らかになりました。

今後は、この仕組みに関わる遺伝子や分子の詳細を解明することで、乾燥に強い作物の育種に応用できる可能性があります。

また、水の使用を抑えながら安定した収量を確保する技術の開発にもつながると期待されます。

一方で、WS1には生存能力が高い反面、収量が低下する傾向も見られたことから、生存と生産性のバランスを最適化することが重要な課題となります。

この研究の成果は、気候変動による水不足に対応する持続可能な農業の実現に貢献すると期待されます。

論文情報

タイトル："A Water-Saving Drought Survival Phenotype in a Wheat TILLING Mutant Involves Survival-Biased Metabolic and Phosphorylation Reprogramming"

掲載誌：Plant, Cell & Environment

DOI：10.1111/pce.70546