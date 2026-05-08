米クアルコム（Qualcomm）は、スマートフォン向けの新プラットフォーム「Snapdragon 6 Gen 5」（SM6850）と「Snapdragon 4 Gen 5」（SM4850）を発表した。HonorやOPPO、realme、REDMIなどから、2026年後半に搭載端末が登場する予定。

両プラットフォームは4nmプロセスで製造される。共通の新機能として、「Snapdragon Smooth Motion UI」が導入され、遅延のないデバイスの操作を実現する。

Snapdragon 6 Gen 5

Snapdragon 6 Gen 5では、AIを活用したカメラ機能を利用できるようになる。加えて、長時間のスムーズなゲームプレイを目的とした「Qualcomm Adaptive Performance Engine 4.0」が導入される。

前世代のSnapdragon 6 Gen 4と比較したパフォーマンスは、GPU性能が最大21％向上、アプリの起動速度が20％高速化し、画面のカクつき（スタッター）は18％削減される。消費電力は8％削減される。

通信面では新たにWi-Fi 7がサポートされる。搭載端末はHonorやREDMIなどから登場する予定。

Snapdragon 4 Gen 5

Snapdragon 4 Gen 5は、前世代からGPUパフォーマンスが最大77％向上し、Snapdragon 4シリーズとしては初めて90FPSのゲームプレイに対応する。アプリの起動速度は43％高速化、画面のカクつきは25％削減される。消費電力は10％削減される。

接続面では5G＋5G/4GのデュアルSIMデュアルアクティブ（DSDA）に対応する。搭載端末はOPPO、realme、REDMIなどから先行して登場する予定。