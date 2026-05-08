¡ÖÇ½ÅÐ¤Ë½»¤à¤Ê¤Ã¤Æ¤³¤È¤«¡×±üÇ½ÅÐ¿·ÉÂ±¡¤Ë¡ÖÊ¬ÊÚµ¡Ç½¤Ê¤·¡×Äó°Æ ¼óÄ¹¤«¤éÈ¿È¯ »³ÌîÃÎ»ö¡Ö¤É¤ó¤Ê¹©É×¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡×µÄÏÀ¤¹¤ë
±üÇ½ÅÐ¸øÎ©4ÉÂ±¡¤Îµ¡Ç½¶¯²½¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤¹¤ë²ñ¹ç¤¬7Æü³«¤«¤ì¡¢ÀÐÀî¸©¤Ï·úÀß¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿·ÉÂ±¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ê¬ÊÚµ¡Ç½¤ò»ý¤¿¤»¤Ê¤¤¹½ÁÛ¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿·ÉÂ±¡¤ËÊ¬ÊÚµ¡Ç½¤ò»ý¤¿¤»¤Ê¤¤¤³¤È¤ËÂÐ¤·¡¢±üÇ½ÅÐ¤Î¼«¼£ÂÎ¤«¤é¤Ï¶¯¤¤È¿È¯¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸¡Æ¤²ñ¤Ë¤Ï±üÇ½ÅÐ4¤Ä¤Î»Ô¤ÈÄ®¤Î¥È¥Ã¥×¤ä°åÎÅ´Ø·¸¼Ô¤Î¤Û¤«¡¢ÀÐÀî¸©»³ÌîÇ·µÁÃÎ»ö¤â½¢Ç¤¸å½é¤á¤Æ½ÐÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐÀî¸©¤Ï¿·ÉÂ±¡¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇ¥ÉØ·ò¿Ç¤ä»º¸å¥±¥¢¤Ï¹Ô¤¦¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢½½Ê¬¤Ê°åÎÅ¿Íºà¤Î³ÎÊÝ¤¬Æñ¤·¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢Ê¬ÊÚµ¡Ç½¤Ï»ý¤¿¤»¤º¡¢ÀßÈ÷¤¬À°¤Ã¤¿¼·Èø»Ô¤ä¶âÂô»Ô¤ÎÉÂ±¡¤ÇÊ¬ÊÚ¤ò¹Ô¤¦ÂÎÀ©¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÇ½ÅÐ¤Ë½»¤à¤Ê¤Ã¤Æ¤³¤È¤«¡×
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¼«¼£ÂÎ¤«¤é¤Ï¡¢¿Í¸ý¸º¾¯¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Ê¬ÊÚ¤Ç¤¤ëÉÂ±¡¤ÎÀßÎ©¤¬É¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ë¤È¤·¤ÆÈ¿È¯¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡þ¼î½§»Ô¡¦ÀôÃ«Ëþ¼÷Íµ»ÔÄ¹¡Ä¡ÖÇ½ÅÐ¤Ë½»¤à¤Ê¤Ã¤Æ¤³¤È¤«¡£¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Þ¤»¤ó¤Í¡£°ÂÁ´¤È¡¢±üÇ½ÅÐ¤ÇÊ¬ÊÚ¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÎ¾Î©¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×
»³ÌîÃÎ»ö¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¿·ÉÂ±¡¤Î¹½ÁÛ¤Ë¿µ½Å¤Ê¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÃÎ»ö¡Ö°ÂÁ´Âè°ì¡¢¤É¤ó¤Ê¹©É×¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡×
¡þÀÐÀî¸©¡¦»³ÌîÇ·µÁÃÎ»ö¡Ä¡Ö°ÂÁ´Âè°ì¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤É¤Ê¤¿¤âÆ±¤¸¹Í¤¨¡£¤É¤ó¤Ê¹©É×¤¬¤Ç¤¤ë¤«µÄÏÀ¤¹¤ë¡×
¸¡Æ¤²ñ¤Ç¤Ïº£¸å¡¢ÉôÌçÊÌ¤ÎÊ¬²Ê²ñ¤ÇµÄÏÀ¤ò¿Ê¤á¡¢8·î¤ËºÆÅÙ¡¢²ñ¹ç¤ò³«¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£