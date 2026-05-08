廃棄物や不要になったものに新たな価値を加えて別の製品に再生させる「アップサイクル」の取り組みが、雑貨や衣料品、酒といった様々な分野で広がりを見せている。

リサイクルと比べて廃棄物を資源に戻す過程で使われるエネルギーも減らせるため、より環境に優しいのが特徴だ。他企業とのコラボや、町ぐるみで取り組む動きもある。（中薗あずさ）

「身近なゴミが、このように糸になり、布を作ることができます」。３月下旬、福島県会津若松市の雑貨店「ＴＳＵＭＵＧＩ」では、牛乳パックなどが原料の紙糸で作られたハンカチへの色つけ体験会が行われていた。茨城県取手市から訪れた男児（１０）は「これまでゴミとして捨てていたものがハンカチに生まれ変わるなんて知らなかった。友達にも伝えたい」と話した。

参加した小学生らに説明していたのは、一般社団法人「アップサイクル」（大阪市）の事務局長、滝井和篤さん（３５）。同法人は２０２３年２月、飲料品会社や化粧品会社などが設立し、現在は約５０社が参画している。使用後の紙資源や間伐材などを紙糸にし、それを手ぬぐいやハンカチに生まれ変わらせる取り組みなどを行ってきた。

滝井さんは「アップサイクルを身近に感じてもらうことで、環境問題に意識を向けるきっかけにしてほしい」と話す。

他社と協力する企業もある。２２年からアップサイクルのプロジェクトを始めたのは、衣服販売などを行う「オンワードコーポレートデザイン」（東京）。同年１１月、全日本空輸と共同で、廃棄対象の飛行機のシートカバーをルームシューズにし、抽選で販売した。購入希望者が殺到し、５２倍の倍率になったという。

オンワードは他にも、ローソンの使用済み制服を店内の机の部品にしたり、卒業生の学生服を高校の内装に活用したりと、取り組みを進めている。

「本当は使えるのに捨てられてしまう『もったいない素材』が多くある。今後の商品にも生かしていきたい」と語るのは、クラフトジンを製造する「エシカル・スピリッツ」（同）の小野力ＣＥＯ（最高経営責任者）（３１）だ。

同社は４月、日本航空やハウス食品など１０社以上からの提供素材を使ったジンの販売を始めた。空港ラウンジで残ったコーヒー粉や規格外として商品に使われなかったスパイス、ジュース製造の過程で残ったオレンジの皮など、本来は廃棄されるはずだった１４種類の素材が使われている。

給食で使わない野菜の芯をたい肥に

東京都台東区の蔵前では、地元の企業や学校などが協力してアップサイクルを行う「ＫＵＲＡＭＡＥモデル」を実施している。

カフェやチョコレート店などから廃棄されるコーヒーの抽出かすやカカオの皮、学校給食で使われない野菜の芯などを福祉作業所が回収。機械を使って、土の中で分解させて堆肥（たいひ）にし、学校の花壇や近隣の企業の緑化に役立てている。

プロジェクトの発起人の「縁の木」代表、白羽玲子さん（５４）は「小さな町でも始めることができる取り組み。『自分の町でもできるかも』と興味を持ってほしい」と望む。

食品ロスは年間４兆円分

今後は、アップサイクルの認知度を上げていくことが課題だ。

菓子通販会社「スナックミー」（東京）が２０２１年に２０〜５０歳代の男女約２０００人に実施した調査では、アップサイクルの意味を知っている人は８・４％にとどまった。

消費者庁によると、２３年度の食品ロスは４６４万トンで、価値に換算すると約４兆円に上る。家庭から捨てられた食品の大半は傷んだ野菜や賞味期限切れの加工食品など手つかずの「直接廃棄」で１００万トンと２２％を占めた。また、環境省によると、衣料品は年間約５０万トンが可燃ゴミなどとして焼却や埋め立て処分されている。

循環経済に詳しいボストンコンサルティンググループの上田郁哉アソシエイト・ディレクターは「自治体が資源の回収拠点を整備したり、アップサイクルできる資源や製品を明確にしたりすることで消費者の意識が変わるのではないか」と指摘。その上で、「消費者も、洋服などを使い終わったら捨てるのではなく、それ以外の選択肢を考えることが必要だ」と語った。