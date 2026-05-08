チームみらいは８日、結党からちょうど１年を迎え、安野貴博党首が同日に国会内で定例会見を行った。

同党は２０２５年５月８日に政治団体「チームみらい」の設立を正式発表。同年７月の参院選で１議席を獲得したうえで国政政党の政党助成法の要件を満たして国政政党となった。さらに今年２月投開票の衆院選で１１議席を獲得。まさに飛躍の１年となった。

安野氏はこの１年を振り返り「一番最初の参院選では、知名度も地盤もなかった。結党宣言の７０日後に参院選で、当時１５０万人の方々に票を託していただいたのは印象深い出来事でした」と感慨深げ。「国政政党になっているのは予想していたが、国会議員１２人は予想を超えていた」と述べた。

記者からの「国政政党って予想できていたんですか？」の質問には「国政政党になれる算段があるからチャレンジした」と胸を張り「２年前の東京都知事選に出馬し、１５万票の得票をいただいた。一定の票があったのは、自信につながった」と理由を説明。衆院選での躍進については２つの理由を挙げ「１つは、意図的ではないが消費税減税のスタンスで我々と我々以外の政党がくっきり分かれ、差別化要因になっていたこと。参院選からマニフェストを変えなかったのですが、他党がスタンスを変えたことで１党だけ違うことを言っていることになった。もう１つは、国政政党要件を満たしたこと。我々は知名度拡大にボトルネックがあったんですが、マスメディアのみなさんに一定割合、報道していただけるようになった」と分析していた。