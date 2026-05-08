Hey! Say! JUMP八乙女光、“推しになりそう”なスタダアイドル告白「めっっっちゃかわいい」
【モデルプレス＝2026/05/08】Hey! Say! JUMPの八乙女光が5月8日、自身のX（旧Twitter）を更新。推しになりそうなアイドルを告白した。
【写真】35歳STARTO人気アイドル、舞台裏のお茶目な姿
八乙女は「えっ！？まだ詳しく分からないけど」と前置きしつつ、「成田枠くん？漢字間違えてたらすみません！成田くん、めっっっちゃかわいいぞ？」と、東北地方出身の5人組ダンス＆ボーカルグループ・Not Found（ノットファウンド）の成田粋に注目していることを明かした。宮城県出身の八乙女は「東北地方アイドル？こりゃ推しになりそう！！」と、同じ東北出身のアイドルに胸を躍らせている様子をつづった。また、同投稿の10分後に「枠」と書いていた名前が、正しくは「粋」であることに気が付き、「すいって書くのか！すいって字が見つからない！」と追加でコメントしている。
Not Foundはスターダストプロモーション所属の若手男性俳優・タレントで構成されたアーティスト集団EBiDAN（恵比寿学園男子部）の研究生「EBiDAN NEXT」から誕生した、伊藤柚葵、大粼翔真、成田粋、水上星矢、矢島優斗による全員が東北地方出身の5人組ダンス＆ボーカルグループ。2025年9月28日に宮城・仙台PITにて開催されたライブ「初航海」にて結成し、同年12月30日に東京・ヒューリックホール東京にてワンマンライブを開催した。グループ名には直訳の「見つからない」「未知」という意味から、「宇宙のような無限の可能性を秘めたグループ」という思いが込められている。（modelpress編集部）
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◆八乙女光、推しになりそうなアイドル告白
八乙女は「えっ！？まだ詳しく分からないけど」と前置きしつつ、「成田枠くん？漢字間違えてたらすみません！成田くん、めっっっちゃかわいいぞ？」と、東北地方出身の5人組ダンス＆ボーカルグループ・Not Found（ノットファウンド）の成田粋に注目していることを明かした。宮城県出身の八乙女は「東北地方アイドル？こりゃ推しになりそう！！」と、同じ東北出身のアイドルに胸を躍らせている様子をつづった。また、同投稿の10分後に「枠」と書いていた名前が、正しくは「粋」であることに気が付き、「すいって書くのか！すいって字が見つからない！」と追加でコメントしている。
◆5人組ダンス＆ボーカルグループ・Not Foundとは
Not Foundはスターダストプロモーション所属の若手男性俳優・タレントで構成されたアーティスト集団EBiDAN（恵比寿学園男子部）の研究生「EBiDAN NEXT」から誕生した、伊藤柚葵、大粼翔真、成田粋、水上星矢、矢島優斗による全員が東北地方出身の5人組ダンス＆ボーカルグループ。2025年9月28日に宮城・仙台PITにて開催されたライブ「初航海」にて結成し、同年12月30日に東京・ヒューリックホール東京にてワンマンライブを開催した。グループ名には直訳の「見つからない」「未知」という意味から、「宇宙のような無限の可能性を秘めたグループ」という思いが込められている。（modelpress編集部）
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