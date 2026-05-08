【MODEROID テッカマン】 10月 発売予定 価格：8,500円

グッドスマイルカンパニーは、プラモデル「MODEROID テッカマン」を10月に発売する。価格は8,500円。

アニメ『宇宙の騎士テッカマン』より主人公・南城二が変身した姿「テッカマン」がMODEROIDでプラモデル化。全高約160mm、各関節可動で様々なアクションポーズを取ることができる。

交換用手首、テックランサー、テックウィンが付属し、テックウィンは鞭部分に軟質ケーブルが使用され、フレキシブルに動きをつけることができる。

腰のホルスターにテックランサーとテックウィンのグリップを収納することも可能。特徴的な胸のストライプは、パーツ分割による成形色で再現されている。

MODEROID テッカマン

2026年10月 発売予定

価格：8,500円

スケール：ノンスケール

サイズ：全高約160mm

メーカー：グッドスマイルカンパニー

原型制作：Dyson Max

構想デザイン：野中 剛

(C) タツノコプロ

※画像は塗装済みの完成見本です。実際の商品とは異なります。