アニメ『宇宙の騎士テッカマン』よりプラモデル「MODEROID テッカマン」が10月に発売
【MODEROID テッカマン】 10月 発売予定 価格：8,500円
2026年10月 発売予定
(C) タツノコプロ
グッドスマイルカンパニーは、プラモデル「MODEROID テッカマン」を10月に発売する。価格は8,500円。
アニメ『宇宙の騎士テッカマン』より主人公・南城二が変身した姿「テッカマン」がMODEROIDでプラモデル化。全高約160mm、各関節可動で様々なアクションポーズを取ることができる。
交換用手首、テックランサー、テックウィンが付属し、テックウィンは鞭部分に軟質ケーブルが使用され、フレキシブルに動きをつけることができる。
腰のホルスターにテックランサーとテックウィンのグリップを収納することも可能。特徴的な胸のストライプは、パーツ分割による成形色で再現されている。
MODEROID テッカマン
2026年10月 発売予定
価格：8,500円
スケール：ノンスケール
サイズ：全高約160mm
メーカー：グッドスマイルカンパニー
原型制作：Dyson Max
構想デザイン：野中 剛
(C) タツノコプロ
※画像は塗装済みの完成見本です。実際の商品とは異なります。