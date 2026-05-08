歌舞伎俳優市川染五郎（21）が8日、主演するシェークスピア舞台「ハムレット」（9〜30日、東京・日生劇場ほか）の初日を前にし、取材に応じた。

ハムレットを演じる染五郎は「この1カ月間の稽古期間、すてきなカンパニーの皆さんと魂を吹き込んできた『ハムレット』がようやく初日を迎えます。楽しみでなりません。作品が鼓動を始める、命が吹き込まれる時間を皆さんと共有したい」と話した。

演出のデヴィッド・ルヴォー氏は「染五郎さんのハムレットはいまだかつて見たことのないハムレットです」と期待を寄せた。

染五郎は、ストレートプレー初出演、初主演。「ルヴォーさんから受け取るものを、ひとつひとつ整理して、どれを選択するのかを稽古場で見つめながらやる作業は、楽しいし、役者としてこんなにおもしろいことはなかったんですが、何を選んだらいいのかという悩みはハムレットと一緒の感情でした」と振り返り、「世界中の方が手がけてきた作品ですので、演じる役者もどこか自然にハムレットと一心同体になってしまうようにできている。染五郎という役者とハムレットが一緒になって、お見せできるものはなんなのか、探っていきたい」とした。

染五郎は共演の當真あみの印象を聞かれると「稽古場で常に甘いものを食べている」。當真は「染五郎さんの集中力は見習いたい。染五郎さんも意外と甘い物を食べていました」と笑った。

ほか、石黒賢、柚香光、梶原善、石川凌雅、横山賀三が出席した。大阪、愛知公演も。