ぱーてぃーちゃん金子きょんちぃ＆恋愛経験豊富美女たちの“浮気を見抜く方法”にスタジオ驚き【チャンスのチワワ】
【モデルプレス＝2026/05/08】お笑い芸人・みなみかわがMCを担当する新番組「チャンスのチワワ」（テレビ東京／毎週水曜25:30〜26:00）が、29日深夜に放送された。“浮気を見抜く方法”を恋愛経験豊富美女たちが明かした。
【写真】新バラエティ番組MCを務める人気芸人
本番組は恋愛経験豊富な女子・通称「チワワちゃん」が、恋愛に悩む「人生の迷子」たちをアップデートする恋愛育成番組。一流の観察眼を持つ愛され女子たちが様々な企画を通し、より多くの恋をゲットできるように恋愛迷子の男子たちを指南していく。この日の放送では「チワワちゃん」のまとめ役、かつご意見番としてお笑いトリオ・ぱーてぃーちゃんの金子きょんちぃ、「恋愛迷子男子」にお笑いコンビ、ザ・マミィが出演した。
番組では、「恋人の浮気を疑う行動第1位といえば？」というテーマでトーク。ザ・マミィが予想した「スマホ2台持ち」と同じ回答だったのが、けい。「実際にあって…。『ゲームしか入れてないよ』って言われていたんですけど、見てみたら連絡先に女の名前しかなかった」と明かし、スタジオを驚かせた。
また、グラビアアイドルの凛咲子は「自分がやましい時は相手を追求しがち」という理由から「自分を疑われた時」。きほは「『寝てた』と返信が来たら怪しい」と、夜に連絡をしていたのに翌日の昼頃に返ってくる返信は浮気を疑うとした。
金子きょんちぃは「飲み会中の連絡が逆に増えた」。「普段は飲み会中にそんなに連絡を取らないし、こっちも気にしない。でも女と飲んでる時にすごい連絡が増える！疑われないように、バカです！」とばっさり言い、「それまで連絡が返ってきていたのにいきなり数時間返ってこないと、ベッドで最中だなって感じ」と話し、みなみかわから「どんな悲しい恋愛をしているんだ…」とツッコまれていた。
さらに、水咲優美は「位置情報の共有や1日の予定を聞いてくるのは、自宅で浮気するため」と実体験に基づいた浮気を見抜く方法を明かすと、みなみかわやザ・マミィは、水咲のハードな人生に驚きを見せていた。（modelpress編集部）
情報：テレビ東京
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◆愛され女子「チワワちゃん」が最強男子育成
本番組は恋愛経験豊富な女子・通称「チワワちゃん」が、恋愛に悩む「人生の迷子」たちをアップデートする恋愛育成番組。一流の観察眼を持つ愛され女子たちが様々な企画を通し、より多くの恋をゲットできるように恋愛迷子の男子たちを指南していく。この日の放送では「チワワちゃん」のまとめ役、かつご意見番としてお笑いトリオ・ぱーてぃーちゃんの金子きょんちぃ、「恋愛迷子男子」にお笑いコンビ、ザ・マミィが出演した。
◆「チワワちゃん」の“浮気を見抜く方法”
番組では、「恋人の浮気を疑う行動第1位といえば？」というテーマでトーク。ザ・マミィが予想した「スマホ2台持ち」と同じ回答だったのが、けい。「実際にあって…。『ゲームしか入れてないよ』って言われていたんですけど、見てみたら連絡先に女の名前しかなかった」と明かし、スタジオを驚かせた。
また、グラビアアイドルの凛咲子は「自分がやましい時は相手を追求しがち」という理由から「自分を疑われた時」。きほは「『寝てた』と返信が来たら怪しい」と、夜に連絡をしていたのに翌日の昼頃に返ってくる返信は浮気を疑うとした。
金子きょんちぃは「飲み会中の連絡が逆に増えた」。「普段は飲み会中にそんなに連絡を取らないし、こっちも気にしない。でも女と飲んでる時にすごい連絡が増える！疑われないように、バカです！」とばっさり言い、「それまで連絡が返ってきていたのにいきなり数時間返ってこないと、ベッドで最中だなって感じ」と話し、みなみかわから「どんな悲しい恋愛をしているんだ…」とツッコまれていた。
さらに、水咲優美は「位置情報の共有や1日の予定を聞いてくるのは、自宅で浮気するため」と実体験に基づいた浮気を見抜く方法を明かすと、みなみかわやザ・マミィは、水咲のハードな人生に驚きを見せていた。（modelpress編集部）
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