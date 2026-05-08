テクニカルポイント　ドルスイス、売りバイアスが優勢も、明確なトレンド性は示さず

0.7927　200日移動平均
0.7913　エンベロープ1%上限（10日間）
0.7904　一目均衡表・雲（上限）
0.7901　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
0.7892　一目均衡表・基準線
0.7848　100日移動平均
0.7846　一目均衡表・転換線
0.7835　10日移動平均
0.7834　21日移動平均
0.7824　一目均衡表・雲（下限）
0.7795　現値
0.7767　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
0.7757　エンベロープ1%下限（10日間）

　ドルスイスは、売りバイアスが優勢。水準的には一目均衡表の雲下限（0.7824）を下回っている。また、RSI（14日）は41.9と中立水準50を下回っており、売りバイアスが優勢。一方、10＋21日線の位置関係は下向きのトレンド性を示すシグナルには至っていない。まずは、一目均衡表の雲下限がレジスタンスとして機能するのかどうかを確認したい。