テクニカルポイント ドルスイス、売りバイアスが優勢も、明確なトレンド性は示さず テクニカルポイント ドルスイス、売りバイアスが優勢も、明確なトレンド性は示さず

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テクニカルポイント ドルスイス、売りバイアスが優勢も、明確なトレンド性は示さず



0.7927 200日移動平均

0.7913 エンベロープ1%上限（10日間）

0.7904 一目均衡表・雲（上限）

0.7901 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

0.7892 一目均衡表・基準線

0.7848 100日移動平均

0.7846 一目均衡表・転換線

0.7835 10日移動平均

0.7834 21日移動平均

0.7824 一目均衡表・雲（下限）

0.7795 現値

0.7767 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

0.7757 エンベロープ1%下限（10日間）



ドルスイスは、売りバイアスが優勢。水準的には一目均衡表の雲下限（0.7824）を下回っている。また、RSI（14日）は41.9と中立水準50を下回っており、売りバイアスが優勢。一方、10＋21日線の位置関係は下向きのトレンド性を示すシグナルには至っていない。まずは、一目均衡表の雲下限がレジスタンスとして機能するのかどうかを確認したい。

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