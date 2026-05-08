8日（金）は上空に寒気を伴った低気圧の影響で、雨や雷雨となっているところがあります。これまでの1日の天気を振り返ります。

■大気の状態不安定 帰宅時間帯も強雨や雷雨に注意

上空に寒気を伴った低気圧が日本海を進んでいて、朝から西日本〜北日本のあちらこちらで雨が降りました。昼すぎには都心周辺にも一時的に雨雲がかかりました。局地的に雨脚が強まり、雷雨となっているところもあります。このあとの時間は、西日本では晴れエリアが広がりますが、北海道、東北、北陸周辺は特に雨が降りやすく、雷を伴うおそれも。関東も夜にかけて急な強い雨や落雷、竜巻などの激しい突風に注意が必要です。

【雷注意報発表地域】（午後3時現在）

北海道（石狩、空知、後志、胆振、日高、渡島、檜山地方）、東北、北陸、関東甲信、東海、近畿（滋賀のみ）

■沖縄は梅雨空戻る 10日（日）にかけて警報級大雨のおそれ

沖縄は梅雨空が戻り、8日（金）の朝は与那国島で1時間に41.0ミリの激しい雨を観測しました。9日（土）午前中にかけても激しい雨の降るところがある見込みで、落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。10日（日）にかけて警報級の大雨となるおそれがあります。土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に十分注意してください。

【24時間予想降水量】（9日（土）正午まで・多いところ）

沖縄本島地方 80ミリ

八重山地方 80ミリ

■気温は7日（木）より低く 北日本では大幅ダウンも

7日（木）は全国300を超える地点で今年一番の暑さとなり、岩手県内や長野県内では30℃以上の真夏日を観測したところもありましたが、8日（金）はそれに比べると暑さが落ち着いています。

特に北海道や東北北部では気温が大幅に下がっているところもあり、北海道の網走では7日（木）は午前11時すぎに最高気温20.8℃を記録しましたが、午後から気温が急降下。8日（金）の午後3時までの最高気温は午前9時すぎに観測した9.4℃で、午後3時現在は5.3℃となっています。寒暖差が大きくなっていて、体調管理に注意が必要です。

【8日（金）の最高気温（午後3時まで）】

（）内は前日比と季節感

札幌 14.5℃（ -9 4月下旬）青森 17.9℃（ -8 5月中旬）仙台 24.0℃（±0 6月下旬）新潟 22.5℃（ -2 5月下旬）東京 25.2℃（ -1 6月上旬）名古屋 24.5℃（ -4 5月中旬）大阪 24.6℃（ -3 5月中旬）福岡 21.9℃（ -4 4月下旬）那覇 28.9℃（±0 6月上旬）