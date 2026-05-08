滋賀県は７日、暑さに強いコメとして独自に育成していた新品種を「ことさんさん」と名付け、品種登録を農林水産省に出願したと発表した。

近年の猛暑で品質が低下しているキヌヒカリに代わる品種として期待されており、来年以降、栽培を本格化させる。

県内の水稲の作付面積は約３万ヘクタールで、うち約１７％にあたる約５０００ヘクタールがキヌヒカリ。ただ、夏の高温でキヌヒカリは白く濁った「白未熟粒」が増え、２０２５年産は１等米の割合が約２割にとどまるなど品質の低下が深刻で、農家から暑さに強い品種を求める声が上がっていた。

ことさんさんは、県農業技術振興センターが、早生（わせ）の「レーク６５」、晩生（おくて）の「にこまる」という暑さに強い２品種を交配し、０９年から育成してきた。栽培試験ではキヌヒカリより１割多く収穫でき、白未熟粒も少なく品質も優れていた。おいしさはコシヒカリと同程度という。

ことさんさんは「湖都（こと）」の滋賀でさんさんと輝く太陽の光を浴びるイメージから命名された。今年は約１０ヘクタールから作付けを始め、県などでつくる近江米振興協会は３０年に５０００ヘクタールまで増やしたいとしている。