「女子ゴルフ・ワールド・サロンパス・カップ・第２日」（８日、茨城ＧＣ西Ｃ＝パー７２）

初日に首位と２打差、２アンダーと好発進したプロ２年目大久保柚季（２３）＝加賀電子＝がこの日も６バーディー、３ボギーの６９とスコアを伸ばし、通算５アンダーでフィニッシュ。午前スタート組ではトップに立った。

パッティングを「得意」と公言、強気を持ち味とするが、前半の１４、１５番では勢い余ってファーストパット（１４番はカラーから）を強く打ちすぎ、連続ボギーに。「パンチが入っちゃいました。たまに自分の粗さが出るんですよね」と頭をかいた。

さらにハーフターン後の１番でもスコアを落としたが、２番でバウンスバック。４、５番の連続バーディーでこの日、アンダーにまでもっていき、上がり２ホールは８番でバンカーから、９番でもグリーン手前から直接カップインさせる運も味方に、連続バーディーフィニッシュで予選ラウンドを終えた。

大久保は「２つ続いたので、逆に怖いです」としながらも、８番のバンカーも、９番の２オン逃しも「ミスしてああなったわけじゃない。ちょっと風で持って行かれたり」と、自信のゴルフには手応えを持っている。

好位置で、決勝ラウンドを迎えることになるが「私は意気込んだらダメなので。楽しく回る意識でいきたい」という。普段のオフも、好きなプロ野球・オリックスの応援をしたりと、ゴルフ以外の楽しみで息抜きすることで、いい距離感でゴルフと向き合えている。

今季最終戦の「（ツアー選手権）リコーに出たい。去年、テレビで見てて、かっこいいと思いました」という目標を達成するためにも、残り２日、気合いを入れすぎず、突き進む。